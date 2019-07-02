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世籃賽／巴西閃電巴柏沙五度征戰　不懼字母哥和美國隊　

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▲▼世籃資格賽，巴西，巴伯沙（Leandro Barbosa）。（圖／FIBA官網）

▲「巴西閃電」巴柏沙（Leandro Barbosa）。（圖／FIBA官網）

實習記者馬力／綜合報導

有「巴西閃電」之稱的巴柏沙（Leandro Barbosa）已經在NBA戰場擁有多年資歷，雖然已經離開NBA戰場，回到家鄉巴西繼續他的職業生涯，但他再度為巴西出征的第5次世界男籃賽。

在有32個國家參加的第一階段小組賽中，巴柏沙所在的巴西將與同處F組的紐西蘭、希臘和蒙特內哥羅在八月底一起前往南京，進行小組賽首輪賽事。而巴柏沙參加的第一屆世界杯，已經要追溯到2002年的美國世錦賽。

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巴柏沙回憶：，「我在世錦賽上有過太多的美好回憶，不過我希望這一次是最棒的一次，2002年第一次參加時候，我還是個孩子，不過作為國家隊的一員所獲得的體驗是無價的，在這樣的國際賽事上你可以收穫很多。」

巴柏沙代表巴西出戰過兩屆奧運賽事，分別是2012年倫敦奧運和2016年巴西主場的里約奧運，如果巴西隊能夠在本屆世界盃取得美洲球隊前兩名，可以取得明年東京奧運會的參賽席次，但如果不幸落敗，他們可以在明年夏天的奧運資格賽再爭取門票。

▲勇士巴柏沙、柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士時期巴柏沙（Leandro Barbosa）、柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green
）。（圖／達志影像／美聯社）

巴柏沙說到「想要從這小組中脫穎而出絕非易事，我們都知道希臘隊有著很高的天賦和豐富的經驗，他們的陣中有許多來自NBA的球員，比如字母哥(Giannis Antetokounmpo)，不過我們同樣也要小心剩下的兩支隊伍，蒙特內哥羅史上第一次打進決賽，所以他們一定會努力爭取一個好成績，紐西蘭的比賽風格非常強硬，所以在這個小組中，各隊都有機會來到小組前兩名的位置。」

如果巴西能夠取得小組前兩名的話，將會在第二階段被分入K組，面對E組的前兩名，因此極有可能遭遇兩屆世界冠軍的美國，在提到美國隊時巴柏沙說「他們一直以來都是世界上最好的球隊，我也曾在NBA賽場上碰過許多美國隊球員，不管是隊友還是對手，不過我們將會向每支球隊展示出我們的強硬，因為我們的目標就是在中國走的夠遠並贏得一枚獎牌。」

▲巴柏沙再披巴西男籃戰袍，盼在世界盃獲得各球團關注。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴柏沙（Leandro Barbosa）第五度披上巴西男籃戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 巴西閃電巴柏沙巴西世籃賽安戴托昆波
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