世籃賽／字母哥代表希臘出征　放話「不在乎打任何位置」

▲「字母哥」將代表希臘打2019年世界盃。（圖／路透）

記者林緯平／綜合報導

2019年男籃世界盃將於8月31日在中國開打，而甫成為NBA新科MVP的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也於近日宣布將代表希臘出賽。對此，安戴托昆波也喊話「不管要我打後衛或是中鋒，我都會盡所有能力幫助球隊」！

安戴托昆波今年繳出場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，成功率領公鹿在東區崛起，並拿下生涯首座MVP，而他也在近日出席個人簽名鞋活動時，宣布將代表希臘打男籃世界盃。

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安戴托昆波表示「目前我還沒跟教練溝通過，我不清楚我會打什麼位置，但我不在乎，我只想要打球。我不在乎我是要打後衛或是中鋒，我是一名籃球員，我會盡所有方式為球隊爭取勝利」。

▲2019年NBA年度MVP安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

安戴托昆波5年前就曾代表希臘打當時在西班牙進行的世界盃，並於2015年參加當時的歐錦賽和里約奧運資格賽，無奈希臘最終沒有殺進里約奧運。事實上，希臘自2006年後，就沒有在世界盃闖入前3名，而這次已「全面進化」的安戴托昆波，也希望帶領希臘在世界籃壇重新雄起。

這屆世界盃希臘被分在F組，將與巴西、紐西蘭、蒙特內哥羅爭取2個晉級名額，而此組前2名屆時會與E組（美國、土耳其、日本、捷克）的前2名，進行第二階段小組賽。