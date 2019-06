詹姆斯組超大團　領銜戴維斯、湯普森演《怪物奇兵2》

▲詹姆斯領銜主演《怪物奇兵2》。(圖/CFP)

體育中心/綜合報導

由詹姆斯(LeBron James)所主演的電影《怪物奇兵2》(Space Jam 2)今夏將於洛杉磯開拍,而《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)也指出,屆時詹姆斯的新隊友戴維斯(Anthony Davis)、「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)、拓荒者明星後衛里拉德(Damian Lillard)都會在片中尬上一角。

Sources: Space Jam 2, starring LeBron James, is expected to feature key roles for Damian Lillard, Anthony Davis and Klay Thompson and WNBA stars Diana Taurasi and Nneka Ogwumike. Several more NBA and WNBA players, including Chiney Ogwumike, are expected to play roles in film.