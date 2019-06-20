詹姆斯組超大團　領銜戴維斯、湯普森演《怪物奇兵2》

▲詹姆斯領銜主演《怪物奇兵2》。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

由詹姆斯（LeBron James）所主演的電影《怪物奇兵2》（Space Jam 2）今夏將於洛杉磯開拍，而《The Athletic》名記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，屆時詹姆斯的新隊友戴維斯（Anthony Davis）、「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）、拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）都會在片中尬上一角。

Sources: Space Jam 2, starring LeBron James, is expected to feature key roles for Damian Lillard, Anthony Davis and Klay Thompson and WNBA stars Diana Taurasi and Nneka Ogwumike. Several more NBA and WNBA players, including Chiney Ogwumike, are expected to play roles in film. 請繼續往下閱讀... June 20, 2019

詹姆斯近日才迎來「心儀已久」的隊友戴維斯，沒想到兩人在暑假就可以先在電影中合作。據名記者查拉尼亞表示，今夏由詹姆斯主演的怪物奇兵2，屆時戲中將會有戴維斯、湯普森、里拉德參與演出，另外WNBA球星桃樂絲(（Diana Taurasi）、歐胡麥克（Nneka Ogwumike）也會在片中登場，而查拉尼亞還說，仍有多名NBA、WNBA球員可能出演，但名單仍不確定。

▲戴維斯將參與《怪物奇兵2》的演出。（圖／CFP）

▲湯普森（圖／路透社）

傳奇球星喬丹（Michael Jordan）號召眾多球星主演客串的《怪物奇兵》，1996年上映至今仍深深影響籃球文化，喬丹旗下品牌Jordan Brand也多次復刻《怪物奇兵》系列商品，相隔23年，片商找來詹姆斯主演續集總算要在今夏於洛杉磯開拍，並預計在2021年上映。