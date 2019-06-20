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詹姆斯組超大團　領銜戴維斯、湯普森演《怪物奇兵2》

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▲▼詹姆斯（LeBron James）。（圖／CFP）

▲詹姆斯領銜主演《怪物奇兵2》。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

由詹姆斯（LeBron James）所主演的電影《怪物奇兵2》（Space Jam 2）今夏將於洛杉磯開拍，而《The Athletic》名記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，屆時詹姆斯的新隊友戴維斯（Anthony Davis）、「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）、拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）都會在片中尬上一角。

詹姆斯近日才迎來「心儀已久」的隊友戴維斯，沒想到兩人在暑假就可以先在電影中合作。據名記者查拉尼亞表示，今夏由詹姆斯主演的怪物奇兵2，屆時戲中將會有戴維斯、湯普森、里拉德參與演出，另外WNBA球星桃樂絲(（Diana Taurasi）、歐胡麥克（Nneka Ogwumike）也會在片中登場，而查拉尼亞還說，仍有多名NBA、WNBA球員可能出演，但名單仍不確定。

▲▼Anthony Davis。（圖／CFP）

▲戴維斯將參與《怪物奇兵2》的演出。（圖／CFP）

▲▼勇士，湯普森（Klay Thompson）。（圖／路透社）

▲湯普森（圖／路透社）

傳奇球星喬丹（Michael Jordan）號召眾多球星主演客串的《怪物奇兵》，1996年上映至今仍深深影響籃球文化，喬丹旗下品牌Jordan Brand也多次復刻《怪物奇兵》系列商品，相隔23年，片商找來詹姆斯主演續集總算要在今夏於洛杉磯開拍，並預計在2021年上映。

關鍵字： NBA怪物奇兵詹姆斯戴維斯
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