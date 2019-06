NBA「準榜眼」莫蘭特不怕批評　因老爸就是第一個酸民

▲莫蘭特(Ja Morant)預計會以第二順位被灰熊選進。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

隨著21日(台灣時間)NBA選秀會步步逼近,擁有樂透籤的球隊也早有各自盤算,稍早握有榜眼籤的灰熊將陣中資深控衛康利(Mike Conley)交易到爵士,而此操作也被外界解讀為球隊準備迎接莫瑞州大大二後衛莫蘭特(Ja Morant)的節奏。然而,在這次選秀會被視為前三順位大熱門的莫蘭特,籃球生涯並非一帆風順,而是靠者一路靠著「批評」爬到現在的位置。

現年19歲的莫蘭特在高中時因為身材偏瘦小,加上直到17歲才能灌籃,因此畢業後沒有任何一間大學願意提供他獎學金。最後莫蘭特輾轉來到莫瑞州大,在大一時繳出場均12.7分、6.5籃板、6.3助攻的成績單,而大二時莫蘭特的各項數據翻倍成長,來到場均24.5分、10助攻、5.7籃板,成為NCAA史上第一位平均20分、10助攻的球員,加上莫蘭特率領名不見經傳的莫瑞州大闖進64強,這也讓他的聲勢水漲船高。

▲灰熊將陣中主力控衛康利交易到爵士。(圖/達志影像/美聯社)

本屆選秀來自杜克大學的怪物新人威廉森(Zion Williamson)幾乎已經鎖定狀元,莫蘭特則是榜眼大熱門。近日莫蘭特接受媒體專訪,被問到「如何面對外界的批評」,他提到「所有的批評都讓我更加強壯、更加有動力」,莫蘭特直說「我從高中時就不斷受到批評但我不在意,因為我老爸就是第一個不斷攻擊我的人,我都能接受我爸的批評了,我想沒有人可以阻撓我」。

"I feel like negative energy motivates me."



Ja Morant tells @JaredSGreenberg & @steve21smith how his dad helped prepare him for the criticism! pic.twitter.com/Ti69ncPkyw