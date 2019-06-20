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NBA「準榜眼」莫蘭特不怕批評　因老爸就是第一個酸民

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▲▼莫蘭特（Ja Morant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蘭特（Ja Morant）預計會以第二順位被灰熊選進。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

隨著21日（台灣時間）NBA選秀會步步逼近，擁有樂透籤的球隊也早有各自盤算，稍早握有榜眼籤的灰熊將陣中資深控衛康利（Mike Conley）交易到爵士，而此操作也被外界解讀為球隊準備迎接莫瑞州大大二後衛莫蘭特（Ja Morant）的節奏。然而，在這次選秀會被視為前三順位大熱門的莫蘭特，籃球生涯並非一帆風順，而是靠者一路靠著「批評」爬到現在的位置。

現年19歲的莫蘭特在高中時因為身材偏瘦小，加上直到17歲才能灌籃，因此畢業後沒有任何一間大學願意提供他獎學金。最後莫蘭特輾轉來到莫瑞州大，在大一時繳出場均12.7分、6.5籃板、6.3助攻的成績單，而大二時莫蘭特的各項數據翻倍成長，來到場均24.5分、10助攻、5.7籃板，成為NCAA史上第一位平均20分、10助攻的球員，加上莫蘭特率領名不見經傳的莫瑞州大闖進64強，這也讓他的聲勢水漲船高。

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▲▼康利（Mike Conley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊將陣中主力控衛康利交易到爵士。（圖／達志影像／美聯社）

本屆選秀來自杜克大學的怪物新人威廉森（Zion Williamson）幾乎已經鎖定狀元，莫蘭特則是榜眼大熱門。近日莫蘭特接受媒體專訪，被問到「如何面對外界的批評」，他提到「所有的批評都讓我更加強壯、更加有動力」，莫蘭特直說「我從高中時就不斷受到批評但我不在意，因為我老爸就是第一個不斷攻擊我的人，我都能接受我爸的批評了，我想沒有人可以阻撓我」。

但話鋒一轉，莫蘭特也說「現在回想起來，我爸的舉動都是在磨練我，讓我更加強壯，因此我非常感謝他，他的磨練讓我有機會進入NBA」。由於籃球生涯不斷遭人看輕，也磨練出莫蘭特比同年齡球員更堅毅的心智，而他也有很大的機會會被灰熊以榜眼籤選進，與球隊去年選進的傑克森（Jaren Jackson）組成新興「前後場搭檔」。

關鍵字： NBA選秀莫蘭特Ja Morant
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