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催淚！他場均7分卻獲黃蜂邀請測試　背後原因超感人

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▲▼菲爾斯（Trey Phills）（圖／翻攝自Instagram／tphillss）

▲小菲爾斯參加黃蜂的測試會。（圖／翻攝自Instagram／tphillss）

 記者林緯平／綜合報導

2019年NBA選秀會將在21日（台灣時間）登場，各個球隊也把握測試機會，希望能挑選適合自己球隊的球員。日前，黃蜂隊也邀請來自耶魯大學的大四球員菲爾斯（Trey Phills）來測試，這對賽季僅有平均7分、3.2籃板、1.7助攻的菲爾斯意義相當重大，因為他的父親老菲爾斯（Bobby Phills）是黃蜂隊史上唯一獲得退休背號禮遇的球員。

老菲爾斯自1997年至2000年效力黃蜂4年，但卻在2000年因車禍身亡，突如其來的消息震撼了整個聯盟，而當時小菲爾斯僅3歲。事後，黃蜂隊為紀念老菲爾斯，選擇將他所穿的13號球衣退休，而小菲爾斯也在母親的陪同下出席這場悼念儀式。

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▲▼老菲爾斯（Bobby Phills）（圖／達志影像／美聯社）

▲老菲爾斯的背號被黃蜂給退休。（圖／達志影像／美聯社）

今年從耶魯大學的小菲爾斯收到黃蜂隊的測試邀請，對此他也感到相當興奮，他回憶剛接到測試邀請時，他直說「就算要開車12小時回夏洛特測試，我也願意」。然而，小菲爾斯也清楚自己在選秀會被選上的機會微乎其微，但他仍相當感謝黃蜂隊的邀請，並表示「看到天花板上的13號球衣，真的讓我全身起雞皮疙瘩」。

黃蜂隊老闆喬丹（Michael Jordan）過去就曾公開點名，老菲爾斯是他球員時期遇過最頑強的防守者之一，而當喬丹接手山貓隊並正名為黃蜂隊後，他也將老菲爾斯的球衣迎回球館，並在2014年再次舉行球衣退休儀式。

關鍵字： NBA黃蜂選秀測試
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