「球爸」出言調戲前球星老婆　慘遭ESPN全面封殺

▲「球爸」爆出失言風波,遭ESPN封殺。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

「球爸」拉佛(LaVar Ball)總愛在媒體前放話來表達「護子心切」之情,但他近日卻傳出遭到ESPN封殺,而主因是他在知名記者史密斯(Stephen A. Smith)坐鎮的節目上,出言調戲女主持人凱里姆(Molly Qerim)。

LaVar shooting his shot at Molly Qerim during First Take interview? Jalen Rose gonna bust him up lol pic.twitter.com/HeIB9CFIxH