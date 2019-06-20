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「球爸」出言調戲前球星老婆　慘遭ESPN全面封殺

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▲「球爸」拉佛，LaVar Ball。（圖／達志影像／美聯社） 

▲「球爸」爆出失言風波，遭ESPN封殺。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

「球爸」拉佛（LaVar Ball）總愛在媒體前放話來表達「護子心切」之情，但他近日卻傳出遭到ESPN封殺，而主因是他在知名記者史密斯（Stephen A. Smith）坐鎮的節目上，出言調戲女主持人凱里姆（Molly Qerim）。

根據《The Athletic》報導，球爸日前在ESPN節目《First Take》討論兒子「球哥」博爾（Lonzo Ball）的交易案。沒想到，當女主持人凱里姆向球爸發問時，球爸竟脫口而出「任何時候，妳都能和我一起換衣服」，此話一出也讓現場來賓都相當傻眼，但凱里姆仍保有風度的繼續進行訪談。

凱里姆是前NBA球星、現任ESPN球評羅斯（Jalen Rose）的老婆，事後ESPN也公開力挺凱里姆，一位不具名發言人向《The Athletic》表示，「未來ESPN不會再邀請球爸上任何節目，或當成消息來源」

對於ESPN的處理態度，凱里姆直說「公司真的很挺我，所有高層都在我背後幫我」，而被問到球爸是否有道歉，凱里姆回應目前還沒有聽聞任何消息。至於談到老公羅斯的反應，凱里姆認為若是球爸能公開道歉，老公應該會很開心。

然而，這已經不是球爸第一次發表性別歧視言論，他早在2017年時就曾對女記者萊希（Kristine Leahy）嗆聲「女人少管閒事」，如今又爆出不適當言論，也讓人愈來愈看不慣球爸的作風。

關鍵字： NBA球爸歧視失言
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