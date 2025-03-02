王齊麟送摯愛阿公最後一程 　「現在您能陪我到處比賽了！」

▲王齊麟送親愛的阿公最後一程。（圖／翻攝自IG／chilinwang）

記者游郁香／綜合報導

台灣奧運雙金好手王齊麟今（2）日發文悼念摯愛的阿公，他感性回憶阿公對自己的關愛，感謝對方一直以來的支持與陪伴，並承諾將持續努力，爭取站上頒獎台，與天上的阿公分享榮耀，「現在您可以跟我到處比賽，在現場看了！關鍵時刻記得幫我把球吹進界內喔！」

王齊麟在貼文中透露，阿公一直是自己最大的粉絲，關注他的每一場比賽，甚至珍藏與自己相關的物品。他感慨表示，很慶幸能在阿公有生之年拿到兩面奧運金牌，讓他感到驕傲。然而，真正親身經歷生離死別後，才明白這份別離的沈重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶起與阿公相處的點滴，王齊麟回憶，小時候總覺得阿公很嚴肅，國中時因耳朵問題住院時，阿公曾來醫院陪伴，但當時的自己還有些緊張，擔心吃飯時不能看課外書，氣氛顯得嚴肅。但隨著年紀增長，他才真正體會到阿公的愛，每次回阿公家，總是有吃不完的零食與飲料，離開時更會被叮囑帶上水果與點心。

▲王齊麟去年在巴黎完成奧運金牌2連霸。（圖／截自王齊麟臉書粉絲團）

「每年初二我都會想著要帶阿公出去玩，最多的就是爬山。能帶著長輩走走看看，真的很幸福。」王齊麟說，家人昨日齊聚送別阿公，但內心仍覺得空缺了一個重要位置。不過他相信，阿公只是換了一種方式陪伴在家人身邊。

面對摯愛親人的離去，王齊麟沒有停下前進的步伐，他承諾自己會繼續努力，目標直指下一屆亞運與奧運，希望在頒獎台上再次將榮耀獻給阿公。他幽默地寫道，「現在您可以跟我到處比賽，在現場看了！關鍵時刻記得幫我把球吹進界內喔！」

最後，他對阿公深情喊話：「阿公，沒有病痛了，我愛您，一路好走。」字裡行間滿是思念與不捨，也展現出他將帶著這份愛與祝福，繼續奮戰羽球場上的決心。