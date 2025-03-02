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費城MVP恩比德恐被迫「醫療退休」　去年才簽63億合約

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德（Joel Embiid）因左膝傷勢惡化，在本季僅出賽19場之下，賽季就提前報銷，費城的未來蒙上陰影。NBA記者史密斯（Keith Smith）透露，七六人在極端情況下可向NBA申請讓恩比德「醫療退休」，儘管史密斯強調這不太可能發生，仍令費城球迷感到憂心。

《費城問詢報》近日披露，恩比德恐需進行半月板移植手術，運動醫學專家薩特爾（Brian Sutterer）推估，若費城一哥接受軟骨或半月板移植，他恐需1到2年的時間來恢復。值得一提的是，恩比德去年9月才以3年1.929億美元(約63.5億台幣)的價碼提前續約，這紙合約在2028-29賽季結束後才會到期。

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若恩比德接下來1季甚至2季都無法上場， 對七六人來說將是毀滅性的打擊。NBA記者史密斯指出，根據聯盟規則，如果恩比德無法在當地時間2026年2月22日復出（即他最後一次出賽滿一年），費城可向聯盟提出「醫療退役」申請。

▲恩比德睽違一個月後傷癒復出首戰，就猛砍大三元外帶致勝上籃率領七六人贏球。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德（左）。（圖／達志影像／美聯社）

「屆時，NBA和球員工會（NBPA）將指派一名獨立醫生對恩比德進行評估。如果醫生判定他無法再比賽，他剩餘的合約將從七六人的薪資帳冊上被完全清除。」史密斯如此寫道。

史密斯強調，他只是回應一個理論上的問題，他並不認為這真的會發生。儘管如此，這仍然讓費城球迷感到擔憂，畢竟恩比德是球隊近10年的絕對核心，不僅是MVP得主，更多次入選NBA最佳陣容與全明星賽，如今卻可能在巔峰期面臨提前退休的風險。

目前七六人的首要目標仍然是讓恩比德完全康復，並重新打造一支能夠爭冠的陣容。不過，隨著傷病史的不斷累積，關於恩比德未來的不確定性也成為球隊必須面對的難題。

關鍵字： NBA七六人恩比德

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