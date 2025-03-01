換到溫班亞瑪球衣拿去賣！成交價240萬　小球迷爸爸後悔了

▲溫班亞瑪與小球迷交換球衣。（圖／翻攝自X／@spurs）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

去年12月馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）到籃網主場巴克萊中心出賽，賽後他與一位小球迷交換球衣，之後卻發現這件球衣被放到拍賣網站上販售，讓他有點傷心。這件球衣最終以7萬3200美元（約台幣240萬）售出，但近日卻傳出小球迷父親反悔，向法院要求美國拍賣網站Goldin Auctions歸還此球衣。

根據《Front Office Sports》報導，小球迷的父親德吉德里（Frankie DeJideli）於2月18日向紐約法院提起訴訟，要求Goldin Auctions退還這件球衣，然而在2月21日法院駁回了這一請求。

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德吉德里曾多次要求拍賣公司撤回球衣的拍賣，但由於未能達成協議，他最終通過法院請求Goldin Auctions停止交易。Goldin Auctions向法院表示「顯然賣家感到後悔」，並指出當德吉德里提出訴訟時，球衣早售出並且款項已經支付，新買家也收到球衣。

根據Goldin Auctions創始人兼執行長戈爾丁（Ken Goldin）向法院提交的資料，德吉德里在比賽後2天內就聯繫了拍賣公司，希望將球衣出售。他還指出，賣家合約中有一項條款明確規定「賣家不能單方面取消拍賣」，而德吉德里也已於1月3日簽署了合約。

戈爾丁還表示，溫班亞瑪被診斷出深靜脈血栓的消息，可能使德吉德里擔心球衣價格會受影響，因此希望取消拍賣。

另一方面，德吉德里在其請願書中指出，儘管他在拍賣結束前已經提出了合理的撤回請求，但Goldin Auctions仍繼續進行銷售，侵犯了他作為監護人的權利，忽視合約條款。此外，他還聲稱，在促銷活動中Goldin Auctions使用了德吉德里和兒子的照片，他事先已經明確不同意個人肖像被使用。