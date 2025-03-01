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新庄剛志親求陳傑憲上陣　邀台灣球隊明年來日本：機票我出！

▲統一獅陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿對統一獅交流賽中，獅隊台灣隊長陳傑憲僅短暫上場代跑，但賽後新庄剛志監督透露，這其實是他個人特別向林岳平總教練提出的請求。

「其實是我拜託林岳平總教練的。」新庄剛志賽後坦言，「賽前餅總有來溝通，因為他（傑憲）手不舒服，先發名單會對調。我有跟餅總拜託，就算代跑也好，能讓他上場一次。」

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他進一步解釋，「因為很多日本球迷遠道而來，就是為了看台灣隊長的表現，很謝謝餅總最後讓我如願，讓他上來代跑。」

林岳平總教練也談到陳傑憲的代跑時機，「傑憲手腕無法傳球，所以沒有出賽。但這種場合希望他不要缺席，當時落後狀況下安排他上來代跑，希望能得到分數，雖然最後是落空。」

對於獅隊先發投手梅賽斯，新庄特別點名，「我一直在想這個先發投手好面熟，原來是在日本職棒投過。」
除了陳傑憲和梅賽斯，新庄剛志隨後打趣稱，剩下的比賽時間都在看啦啦隊。「其實我比賽一半的時間都在看啦啦隊，完全迷上這一動作。」他一邊受訪，一邊做出「登峰造極」的動作，引起現場哄堂大笑。

談到未來交流，新庄監督表達了強烈期待，「我有想像明年台灣球隊來北海道主場比賽。」更霸氣地宣布，「台灣球隊去日本的機票錢，我都可以出。」

關鍵字： 棒球統一獅陳傑憲新庄剛志交流賽

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