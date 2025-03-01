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要把孫易磊送到大聯盟！新庄：台灣還有不錯選手可以介紹給我喔

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

旅日投手孫易磊今天首度身穿火腿戰袍在台灣出賽，面對統一獅先發1局，雖保送邱智呈、蘇智傑，但仍無失分交出合格答卷，球速最快達152公里。新庄剛志談到孫易磊的表現時表示，「今天球質球速都還不錯，或許因為第一次以日本火腿球員身分在台灣比賽，想要表現，看得出來有點緊張。」

新庄剛志也對孫易磊的未來抱有高度期望，「孫易磊也是，希望他在火腿這裡，我們會好好栽培，希望他能夠受益良多、學到很多東西。未來有一天能夠把他送到美國大聯盟。」

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談到本場表現最亮眼的萬波中正，新庄同樣表達了對年輕選手的期許，「基本上身為總教練，就是希望能培養出好選手送到美職。萬波有美國夢，希望他能拿到MVP獎項，順利到美國，他是有這個機會，我們也會協助他。」

新庄剛志強調，「火腿隊基本上是基於協助實現夢想的球隊，只要有夢想，都會給予大力支持協助。」他更向媒體表示，「台灣有不錯選手，可以介紹給我喔！」

孫易磊談到今天的狀態則說，身體還是有一點點疲勞，「一開始變化球控球沒有很好，後面策略變成都是直球，品質不錯可以有效壓制。」

比較幾天前國家隊比賽的不同，孫易磊分享，「前幾天球迷多一點，因為是中華隊。今天比較特別，在台式應援下面丟球，滿酷的體驗。」

對於教練賽前的叮嚀，孫易磊表示，「享受這局，只有一局機會，難得可以在台灣丟球，新庄說盡情享受就好。」他也說，其實自己沒有到很緊張，在場上思緒滿清楚的，也很珍惜能夠穿火腿的球衣在台灣丟球，「可能不超過5次。」

這次隨一軍陣容來台進行交流賽，孫易磊透露，「我都是在二軍丟球多，他們在一軍，我看到學長們問他們拿手的球跟握法，很少有機會在一起，今天可以問比較多問題。」

關鍵字： 火腿隊孫易磊新庄剛志萬波中正台灣出賽

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