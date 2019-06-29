運動雲

>

「寂寞大神」代表勇士打夏季聯賽　堅信仍有打NBA能力

ETtoday運動雲

▲▼▲▼弗雷戴特（Jimmer Fredette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗雷戴特將代表勇士打夏季聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

近3年來殺翻中國CBA聯賽的「寂寞大神」弗雷戴特（Jimmer Fredette），於今年3月與太陽簽下兩年合約正式重返NBA，但隨著球季結束，太陽宣布不執行弗雷戴特19-20年的球隊選項。隨後，弗雷戴特也馬上以自由之身加盟勇士，將代表勇士出戰夏季聯賽，爭取下季留在NBA的機會。

現年30歲的弗雷戴特近3年在CBA打出傲人成績，甚至創下單場75分、單節40分的誇張紀錄。如今，這位2011年第10順位的白人射手，選擇在夏季聯賽重新出發，弗雷戴特直說「我想把握住機會，展現出我的能力，誰也不知道接下來會發生什麼，我只想全力爭取這次的機會」。

請繼續往下閱讀...

▲▼CBA 2018-19賽季第10輪賽事，上海大鯊魚，弗雷戴特（Jimmer Fredette）狂飆75分；北控翱龍，傑克森（Pierre Jackson）63分絕殺。（圖／CFP）

▲弗雷戴特在CBA打出傲人成績。（圖／CFP）

另外，弗雷戴特也談到過去3年在CBA的經歷，他表示「我的家人都在美國，與他們分開是非常艱困的一件事，再加上我現在有2個小孩，我希望能多多陪伴他們。因此我想要重返NBA，我也堅信我符合這個層級，我能夠幫助球隊，所以就看看接下來會發生什麼吧」。

弗雷戴特今年重返NBA，代表太陽出賽6場，繳出場均3.7分、1.3助功、1籃板的數據。現在的弗雷戴特磨去了剛進聯盟時的傲氣，為了家人再次力拚重返NBA戰場的機會。

關鍵字： NBA勇士弗雷戴特寂寞大神
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

溜馬柯里森31歲就宣布退休　想追逐人生更大的「快樂」　

「小刺客」湯瑪斯獲自由身　放話：等不及重返巔峰

時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

尼克有意簽下羅齊爾補強　雙方擬簽1至2年短約

熱門新聞

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

印地安人張育成首升大聯盟　台將第16人、野手第5人

時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢3分砲炸裂　3局猿3：3富邦

2王齊麟最想推李龍大吃臭豆腐、豬血糕

3哈登上海騎車遭交警攔查

4羅斯經紀人曝贏球是選擇球隊目標

5婕斯盃／李龍大、陳文宏分享奧運經驗

熱門新聞

1球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

2猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

3洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

4張育成首升大聯盟　台將第16人

5「黃金03梯」首輪僅剩詹皇、甜瓜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

申皓瑋SO NICE！快跑滑接沒收掉柏納帝那中間方向可能形成的安打 | 06_27 Lamigo vs 富邦 九局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

申皓瑋利用兩次投手暴投，直接回到本壘得分，比數拉大至九分差距！ | 06_27 Lamigo vs 富邦 三局下

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366