「寂寞大神」代表勇士打夏季聯賽　堅信仍有打NBA能力

▲弗雷戴特將代表勇士打夏季聯賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

近3年來殺翻中國CBA聯賽的「寂寞大神」弗雷戴特（Jimmer Fredette），於今年3月與太陽簽下兩年合約正式重返NBA，但隨著球季結束，太陽宣布不執行弗雷戴特19-20年的球隊選項。隨後，弗雷戴特也馬上以自由之身加盟勇士，將代表勇士出戰夏季聯賽，爭取下季留在NBA的機會。

現年30歲的弗雷戴特近3年在CBA打出傲人成績，甚至創下單場75分、單節40分的誇張紀錄。如今，這位2011年第10順位的白人射手，選擇在夏季聯賽重新出發，弗雷戴特直說「我想把握住機會，展現出我的能力，誰也不知道接下來會發生什麼，我只想全力爭取這次的機會」。

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▲弗雷戴特在CBA打出傲人成績。（圖／CFP）

另外，弗雷戴特也談到過去3年在CBA的經歷，他表示「我的家人都在美國，與他們分開是非常艱困的一件事，再加上我現在有2個小孩，我希望能多多陪伴他們。因此我想要重返NBA，我也堅信我符合這個層級，我能夠幫助球隊，所以就看看接下來會發生什麼吧」。

弗雷戴特今年重返NBA，代表太陽出賽6場，繳出場均3.7分、1.3助功、1籃板的數據。現在的弗雷戴特磨去了剛進聯盟時的傲氣，為了家人再次力拚重返NBA戰場的機會。