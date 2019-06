「寂寞大神」代表勇士打夏季聯賽　堅信仍有打NBA能力

▲弗雷戴特將代表勇士打夏季聯賽。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

近3年來殺翻中國CBA聯賽的「寂寞大神」弗雷戴特(Jimmer Fredette),於今年3月與太陽簽下兩年合約正式重返NBA,但隨著球季結束,太陽宣布不執行弗雷戴特19-20年的球隊選項。隨後,弗雷戴特也馬上以自由之身加盟勇士,將代表勇士出戰夏季聯賽,爭取下季留在NBA的機會。

現年30歲的弗雷戴特近3年在CBA打出傲人成績,甚至創下單場75分、單節40分的誇張紀錄。如今,這位2011年第10順位的白人射手,選擇在夏季聯賽重新出發,弗雷戴特直說「我想把握住機會,展現出我的能力,誰也不知道接下來會發生什麼,我只想全力爭取這次的機會」。

▲弗雷戴特在CBA打出傲人成績。(圖/CFP)

另外,弗雷戴特也談到過去3年在CBA的經歷,他表示「我的家人都在美國,與他們分開是非常艱困的一件事,再加上我現在有2個小孩,我希望能多多陪伴他們。因此我想要重返NBA,我也堅信我符合這個層級,我能夠幫助球隊,所以就看看接下來會發生什麼吧」。

弗雷戴特今年重返NBA,代表太陽出賽6場,繳出場均3.7分、1.3助功、1籃板的數據。現在的弗雷戴特磨去了剛進聯盟時的傲氣,為了家人再次力拚重返NBA戰場的機會。

Jimmer Fredette on why he joined the Warriors’ Summer League team: pic.twitter.com/3pJKYrOssl