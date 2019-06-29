運動雲

>

尼克有意簽下羅齊爾補強　雙方擬簽1至2年短約

ETtoday運動雲

▲塞爾提克總教練史蒂文斯，羅齊爾、霍佛德、莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克有意以1至2年短約簽下羅齊爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克本季狀況只能用一團亂來形容，不僅球員間鬧不合，交易傳聞也不斷流出，其中厄文(Kyrie Irving)、羅齊爾(Terry Rozier)有很大機會出走，綠衫軍目前也打算在自由市場進行補強，根據《紐約郵報》報導，尼克有意追求羅齊爾，目前雙方也都有意願，最有可能簽下1至2年的短約。

尼克今年徹底擺爛，交易了所有主力球員，這也讓他們清出了全聯盟最多的7000萬美元的薪資空間。而賽爾提克為了預防厄文、羅齊爾兩位後場主力離隊，造成下季競爭力不足，已經準備好要在自由市場搶人，先前就傳出他們跟黃蜂主力後衛沃克(Kemba Walker)正私下接觸，此消息一出，也讓同為後衛的羅齊爾成為自由市場的搶手貨。

請繼續往下閱讀...

▲▼塞爾提克，羅齊爾（Terry Rozier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅齊爾。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約郵報》指出，現在尼克與羅齊爾之間有著共同利益，但這都將取決於沃克的決定，不過一位深知尼克內部運作的匿名人士表示，「在厄文和沃克之後，羅齊是接下來尼克考慮的人選，他非常適合搭配納克斯(Kevin Knox)和巴瑞特(R.J. Barrett)。」。羅齊爾在先前受訪時，也曾公開表示自己有意願前往尼克打球，「那是一支非常偉大的球隊，所有人都知道尼克，他們有著龐大的市場，在那裡打球會很棒。」

另外《紐約郵報》也有另一篇報導，目前尼克與羅齊爾雙方有意簽約，很可能簽下1至2年的短約，這對於雙方來說是互惠。目前25歲的羅齊爾，在去年的季後賽大放異彩，場均可以得到16.5分、4.8籃板、5.3助攻，幫助綠衫軍殺入東區冠軍戰，但本季厄文等主力相繼回歸後，他的出場時間受到壓縮，季後賽場均僅剩6.4分。

若羅齊爾簽下2年短約效力尼克，屆時他也才27歲，可以在打出身價後，在去自由市場簽尋找一份長約，尼克則可以得到一名不錯的後場戰力。

▲▼厄文(Kyrie Irving)。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文今夏可能離開綠衫軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克羅齊爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

印地安人張育成首升大聯盟　台將第16人、野手第5人

時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

讀者回應

﻿

最新新聞

1猿上半季最終戰　洪聖欽戰陳仕朋

2洪總讚個性超好　朱育賢拚紀錄

3王柏融3支1　火腿被逆轉吞5連敗

4本季最驚奇　貝林格、葛利托上榜

5和南韓進11分驟死戰　中華進冠軍戰

熱門新聞

1球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

2猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

3洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

4張育成首升大聯盟　台將第16人

5「黃金03梯」首輪僅剩詹皇、甜瓜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

申皓瑋SO NICE！快跑滑接沒收掉柏納帝那中間方向可能形成的安打 | 06_27 Lamigo vs 富邦 九局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

申皓瑋利用兩次投手暴投，直接回到本壘得分，比數拉大至九分差距！ | 06_27 Lamigo vs 富邦 三局下

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366