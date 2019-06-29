尼克有意簽下羅齊爾補強　雙方擬簽1至2年短約

▲尼克有意以1至2年短約簽下羅齊爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

塞爾提克本季狀況只能用一團亂來形容，不僅球員間鬧不合，交易傳聞也不斷流出，其中厄文(Kyrie Irving)、羅齊爾(Terry Rozier)有很大機會出走，綠衫軍目前也打算在自由市場進行補強，根據《紐約郵報》報導，尼克有意追求羅齊爾，目前雙方也都有意願，最有可能簽下1至2年的短約。

尼克今年徹底擺爛，交易了所有主力球員，這也讓他們清出了全聯盟最多的7000萬美元的薪資空間。而賽爾提克為了預防厄文、羅齊爾兩位後場主力離隊，造成下季競爭力不足，已經準備好要在自由市場搶人，先前就傳出他們跟黃蜂主力後衛沃克(Kemba Walker)正私下接觸，此消息一出，也讓同為後衛的羅齊爾成為自由市場的搶手貨。

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▲羅齊爾。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約郵報》指出，現在尼克與羅齊爾之間有著共同利益，但這都將取決於沃克的決定，不過一位深知尼克內部運作的匿名人士表示，「在厄文和沃克之後，羅齊是接下來尼克考慮的人選，他非常適合搭配納克斯(Kevin Knox)和巴瑞特(R.J. Barrett)。」。羅齊爾在先前受訪時，也曾公開表示自己有意願前往尼克打球，「那是一支非常偉大的球隊，所有人都知道尼克，他們有著龐大的市場，在那裡打球會很棒。」

另外《紐約郵報》也有另一篇報導，目前尼克與羅齊爾雙方有意簽約，很可能簽下1至2年的短約，這對於雙方來說是互惠。目前25歲的羅齊爾，在去年的季後賽大放異彩，場均可以得到16.5分、4.8籃板、5.3助攻，幫助綠衫軍殺入東區冠軍戰，但本季厄文等主力相繼回歸後，他的出場時間受到壓縮，季後賽場均僅剩6.4分。

若羅齊爾簽下2年短約效力尼克，屆時他也才27歲，可以在打出身價後，在去自由市場簽尋找一份長約，尼克則可以得到一名不錯的後場戰力。

▲厄文今夏可能離開綠衫軍。（圖／達志影像／美聯社）