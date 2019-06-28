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「小刺客」湯瑪斯獲自由身　放話：等不及重返巔峰

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▲▼湯瑪斯（Isaiah Thomas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯今年僅代表金塊出賽12場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）近年受臀部傷勢影響導致身價下跌，去年夏天才與金塊簽下1年200萬美元的合約，並在今年2月重返球場，但在僅出賽12場的狀況下就遭到主帥馬龍（Mike Malone）棄用。對此，今夏再度獲得自由身的湯瑪斯也放話「我等不及重新證明身手」！

身高不到180公分的湯瑪斯，在2011年選秀以第60順位被國王隊選進，而他也展現出驚人的得分爆發力，屢屢在場上展現「以小博大」的技巧，而他也在14-15球季被交易到賽爾提克後完全爆發，並在15-16、16-17球季入選明星賽，並在16-17球季繳出生涯最高的場均28.9分。

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▲湯瑪斯（isaiah thomas）、沃爾（john wall）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯在賽爾提克打出生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

但就在生涯最風光之際，湯瑪斯卻在16-17年季後賽弄傷了臀部，並受此傷勢困擾將近2年之久，最終在去年夏天，湯瑪斯選擇與願意等他養傷歸來的金礦簽下一年短約。無奈就在今年2月湯瑪斯傷癒歸隊時，金礦正處於力拚季後賽的時刻，因此主帥馬龍決定棄用湯瑪斯，雖然心裡多少受到影響，但湯瑪斯仍表示「我理解教練的想法，因此我用別種方式領導這批年輕的金礦隊友」。

隨著今年球季結束，湯瑪斯與金塊合約也到期，獲得自由身的湯瑪斯也感到相當興奮，他表示「過去2年我受到傷勢影響，但今夏我會在球館裡瘋狂訓練，我感到身體狀況相當好，就像2017年時一樣」。

湯瑪斯也放話「我將會回到過去的打球水準，我等不及向眾人證明我還能打」。湯瑪斯今年球季僅代表金塊打了12場，平均出賽15.1分鐘，留下場均8.1分、1.9助攻。

關鍵字： NBA湯瑪斯自由市場
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