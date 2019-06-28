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全美50州最不受歡迎球員詹皇佔一半居首　KD17州第二　

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▲詹姆斯是全美最被討厭的球員。（圖／翻攝自《Sportsinsider）

▲詹姆斯是全美最被討厭的球員。（圖／翻攝自《Sportsinsider》）

記者張曜麟／綜合報導

儘管身為聯盟第一人，詹姆斯(LeBron James)從過去至今一直都是評價相當兩極的球員，很大原因就是他開始「組團」風氣，近日根據《Sportsinsider》統計，詹姆斯至今依然是全美最多州討厭的球星，排第2的則是杜蘭特(Kevin Durant)，另外哈登(James Harden)、戴維斯(Anthony Davis)、厄文(Kyrie Irving)也都上榜。

詹姆斯自從高調轉戰熱火後，外界都開始厭惡他，認為詹姆斯對於克里夫蘭沒有情義，不過他2014年回歸騎士並且幫助球隊奪下隊史首冠後，許多球迷轉而尊敬與支持，但「詹皇」去年空降湖人後，批評他的聲浪又大量出現，許多湖人迷都非常不歡迎他到洛城，甚至在他的看板上亂塗鴉，最後還是由老闆巴斯以及「老大」布萊恩出面才讓球迷平息怒火。

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不過根據《Sportsinsider》在推特上以「Hating」和「Disliking」做關鍵詞統計，在本季結束後，詹姆斯依舊是全美最招恨的球員，全美一共有25個州討厭他，就連湖人所處的加利福尼亞州也是最討厭詹姆斯。除了「詹皇」之外，全美第2討厭的球員就是杜蘭特，共有17個州厭惡他，最大原因就是因為他改披勇士戰袍，而勇士正是先前在西區冠軍戰擊敗雷霆的隊伍，這份統計結果，杜蘭特在奧克拉荷馬州就是最不受歡迎的球星。

另外厄文也在這份榜單上，一共有5個州最討厭他，包括塞爾提克所屬的麻州以及周圍的地區；戴維斯則有2個，其中一個自然是鵜鶘位在的路易斯安那州，另一個則為旁邊的阿肯色州；哈登則是1個，而這1個州就是猶他，近年火箭多次在季後賽阻擋爵士，自然讓球迷非常討厭「大鬍子」

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／CFP）.

▲杜蘭特轉戰勇士後也讓球迷非常討厭他。（圖／CFP）

關鍵字： NBA詹姆斯KD杜蘭特哈登AD戴維斯厄文
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