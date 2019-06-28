雷納德有興趣聯手巴特勒？外媒曝兩人一起到快艇機率上升中

▲外媒披露雷納德和巴特勒一起到快艇合作的機率正在提高。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

《SNY》記者貝格利(Ian Begley)本周率先爆料，聯盟有多隊希望能促成雷納德(Kawhi Leonard)與巴特勒(Jimmy Butler)聯手。《The Athletic》記者阿米克(Sam Amick)28日也附和了這項消息，指「可愛」有興趣和「吉巴」當隊友，兩人可能一起轉戰快艇；不過前提是快艇必須送走下季年薪2260萬美金的射手加里納利(Danilo Gallinari)。

暴龍去年交易來雷納德，冒著可能1季過後就會失去這位聯盟頭號球星之一的風險，當時外界並不看好他們。但出人意料的，「可愛」降臨多倫多首季就率隊贏得隊史首冠，他與身旁的主控羅瑞(Kyle Lowry)、助教兼運動科學總監麥肯尼(Alex McKechnie)、主帥納斯(Nick Nurse)和總裁尤基利(Masai Ujiri)皆建立起緊密關係；當他本周跳脫合約後，美國《雅虎體育》隨即報導，他正認真考慮續留多倫多。

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如同暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)所說的，多倫多能提供雷納德更優渥的合約、更好的贏球機會，同時又願意將他的健康擺第一，上季讓他休了22場，雙方也用一年的時間建立互信關係。不過快艇也並非完全沒機會，據《The Athletic》得到的消息，若他們能得到巴特勒的加盟承諾，有機會吸引雷納德跳槽。

▲雷納德與羅瑞培養出不錯的情誼。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》指出，雷納德與巴特勒在快艇聯手的可能性正在提高，「可愛」對和這位明星搖擺人一起打球感到興趣。不過若要一次簽下兩位巨星，快艇就得送走下季年薪2260萬美金的射手加里納利，才有足夠的薪資空間。值得一提的是，可能因此被交易的加里納利最近曾對外表示，比起回家鄉打球，「可愛」應該會更想留在冠軍隊，並不看好快艇能招攬到這位2屆FMVP。

另外如何贏得巴特勒的青睞也是一大難題，傳出七六人會奉上5年1.9億美金肥約留住巴特勒，火箭則積極要挖角這位4屆全明星，不惜兜售3名主力戰將卡佩拉(Clint Capela)、射手戈登(Eric Gordon)和前鋒塔克(P.J. Tucker)，正想辦法要迫使費成與他們先簽後換來得到「吉巴」。

▲雷納德。（圖／路透）