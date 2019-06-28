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沃神曝塞爾提克將得到華克的加盟承諾　天行者4年1.41億美金取代厄文

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▲▼沃克。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂一哥華克可能轉戰塞爾提克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

面對可能同時失去主控厄文(Kyrie Irving)與禁區主將霍佛德(Al Horford)的塞爾提克，成了黃蜂一哥華克(Kemba Walker)爭奪戰的領跑者。美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)28日進一步披露，綠衫軍有望在當地時間周日晚間就得到「天行者」的加盟承諾。

2011年以首輪第9順位被夏洛特選中後，華克為這支球隊拚戰了整整8季，展現出高度的忠誠，在2018年捲入交易傳聞時，他曾公開直言「若被交易會心碎」。上季他打滿了82場，繳出生涯最佳的場均25.6分、5.9助攻和4.4籃板的優異數據，連3年入選全明星賽，但他常在比賽中孤立無援，連3季錯過了季後賽。

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已年滿29歲的華克，今年還進入了年度第3隊，能和黃蜂簽訂一紙5年2.21億美金的超級頂薪合約。雖然他願為了幫助球隊補強降薪續約，但《The Athletic》上周就報導，若是黃蜂沒開出接近頂薪的價碼，他可能會將目光轉往湖人或獨行俠。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)台灣時間27日晚間再度披露，華克與黃蜂的談判出現分歧，陷入了僵局，給了塞爾提克、尼克和獨行俠搶人的機會。據「沃神」的消息，已是資深控衛的華克希望黃蜂能為他開出5年全額保障合約，但老闆喬丹(Michael Jordan)對續約球隊一哥態度已不再堅決。

「沃神」指出，「天行者」的黃蜂生涯看起來已經告終，他和他的經紀人史瓦茲(Jeff Schwartz)將在本周日(當地時間)晚間6點，自由市場大門開啟後與塞爾提克總管安吉(Danny Ainge)聯絡，預計會接受綠衫軍4年1.41億美金的報價，取代幾乎已經篤定會離開波士頓的厄文。

▲塞爾提克厄文(Kyrie Irving)、霍佛德(Al Horford)。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克可能同時失去厄文與霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克華克厄文黃蜂
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