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時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

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▲▼詹姆斯,LeBron James。（圖／CFP）

▲詹姆斯為2003年選秀狀元。（圖／CFP）

記者林緯平／綜合報導

由詹姆斯（LeBron James）所領軍的2003年梯隊，被視為是自1996年梯後的「黃金選秀年份」。然而經過16個年頭，03梯的首輪選秀僅剩下「狀元」詹姆斯還在NBA打球、「探花」安東尼（Carmelo Anthony）仍在力拚重返球場，至於其他人則都已宣布退休。

03梯可以說是近代才華最洋溢的一次選秀會，騎士選進當時的天才高中生詹姆斯成為狀元，金塊在第三順位補進以「菜鳥」之姿率領雪城大學贏得該年NCAA冠軍的安東尼，而第四、第五順位則還有波許（Chris Bosh）、韋德（Dwyane Wade）。

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然而隨著時間老人的追趕，在經過16個年頭後，詹姆斯「熱火三王」時期的好隊友波許、韋德都在今年球季後高掛球鞋，而03梯的榜眼米利奇克（Darko Milicic）則應無法適應NBA強度，早在2013年就消失於籃壇。

▲波許(Chris Bosh)和韋德(Dwyane Wade)。（圖／達志影像／美聯社）

▲波許、韋德都在本季結束後高掛球鞋。（圖／達志影像／美聯社）

目前03梯的前5順位，下季僅剩下詹姆斯確定會繼續在NBA賽場上奔馳，而安東尼自今年2月被公牛釋出後就一直處於待業狀態，但有傳聞說他仍積極想重返NBA。

▲▼柯佛(Kyle Korver)轉戰爵士。（圖／CFP）

▲柯佛是少數03梯還在NBA賽場的球員。（圖／CFP）

事實上，03梯從首輪第6順位到次輪第41順位的球員都已全部退休，後面也僅剩下第42順位的帕楚利亞（Zaza Pachulia）、第51順位的柯佛（Kyle Korver）於本季還有出賽紀錄。

關鍵字： NBA詹姆斯選秀2003梯
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