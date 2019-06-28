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K湯預計明年3月復出趕季後賽　加速勇士開頂薪留人

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▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森預計明年2、3月復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士當家射手湯普森(Klay Thompson)在總冠軍戰G6不幸遭逢左膝阿基里斯腱撕裂的傷勢，這也讓他未來生涯可能受到很大影響，由於他今夏成為自由球員，這樣的傷病更影響到湯普森身價，不過根據《Bleacher Report》報導，K湯可能在明年2、3月期間復出，會刺激勇士開頂薪合約留人。

總冠軍戰G6，湯普森在一次的快攻上籃後，落地時不慎撕裂左膝十字韌帶，賽季也因此報銷，就連下季都未必能回歸戰場，不過據《Bleacher Report》報導，湯普森自己感覺可以在明年的2月或3月復出，就連勇士老將伊古達拉也在近期表示，明年2月湯普森有很大機會復出，這也意味著若順利的話，「湯神」很可能趕得上明年的季後賽。

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由於湯普森今夏成為自由球員，原先應會有許多球隊要進行搶人，不過受到十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，也間接影響到他的身價，想要開出頂薪合約的勇士至今也還未與湯普森進行會談。只是現在湯普森現在有可能在季後賽前復出，這也讓球團在考慮火速開出最高5年1.9億美元的合約留人，根據先前的傳聞，若勇士開出頂薪，湯普森就會馬上簽約。

除了湯普森之外，勇士另一個難題就是杜蘭特(Kevin Durant)，在今夏他也成為自由球員，雖然勇士也有意開頂薪留人，但仍有許多隊伍也在準備跟杜蘭特進行面談。其中杜蘭特最有可能去的就是尼克或籃網，若他離開對於勇士來說戰力勢必大幅受損，加上新賽季西區戰況更為激烈，勇士想再以西區第一進入季後賽難度增加很多。

▲杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特去留仍是未知數。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森
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