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勇士計畫買斷李文斯頓合約　新賽季可能選擇退休

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▲勇士李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士想買斷李文斯頓合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士今年總冠軍失利無緣三連霸後，現在有著更大的問題正考驗著他們，隊上的兩大球星杜蘭特(Kevin Durant)與湯普森(Klay Thompson)都成為自由球員，未來動向仍不明。另外根據《The Mercury News》報導，勇士現在可能會將現在隊上的重要替補李文斯頓(Shaun Livingston)合約買斷，這樣李文斯頓很可能就會在新賽季選擇退休。

李文斯頓自從2014年加入勇士後，大多時間都擔任替補角色，不過在柯爾(Steve Kerr)的體系下，李文斯頓一直都是球隊的重要戰力，更是勇士近年奪下3冠的重要功臣之一。不過現在勇士三連霸失利，KD、湯普森都受了重傷，也讓勇士未來出現不確定性，對於這樣的情況，現在勇士也想要重整球隊，據勇士隨隊記者麥迪納(Mark Medina)透露，勇士預計會買斷李文斯頓的合約。

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下季李文斯頓的薪資為770萬美元，其中只有200萬美元是受到保障，根據規定，若在7月1日前，勇士沒把李文斯頓裁掉的話，他的770萬美元將轉為完全保障，這也意味著這3天內勇士必須做出決定。若最終雙方達成協議買斷，李文斯頓很可能就此退役，先前他就曾表示自己已經有了退休的念頭，今夏就會做出決定。

已經征戰聯盟15年的李文斯頓，在今年場均下滑至4分、1.8籃板，影響力大不如前，加上33歲同時又有重大傷病史，若最終勇士買斷合約，李文斯頓很可能就會退休。

▲勇士李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲若買斷合約，李文斯頓下季恐怕會退休。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士李文斯頓
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