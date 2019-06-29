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溜馬柯里森31歲就宣布退休　想追逐人生更大的「快樂」　

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▲▼溜馬後衛柯里森(Darren Collison)。（圖／CFP）

▲柯里森宣布退休。（圖／CFP）

記者林緯平／綜合報導

現年31歲的控球後衛柯里森（Darren Collison）在今夏將成為完全自由球員，而他也被視各隊重要的補強戰力。然而，柯里森卻選擇在當打之年宣布退休，並表示「我仍然很愛籃球，但我知道有些更重要的事情，如我的家人、信仰。我的信仰對我來說代表著一切，我從中獲得許多喜悅。因此我決定從NBA退休」。

柯里森接受《The Underfeated》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）訪問，並表示將從NBA退休。柯里森表示「籃球在我小時候就充滿我的世界，我從沒想過有什麼事能比籃球帶給我更多快樂，我仍然很愛籃球。但我知道現在有些更重要的事，如我的家人、信仰，我是耶荷華的見證人、這份信仰對我來說代表著一切。我在幫助他人、國際服侍中獲得快樂，這份愉悅是無與倫比的」。

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柯里森於2009年選秀會第21順位被紐澳良黃蜂隊選上，10年生涯共效力過黃蜂、溜馬、獨行俠、快艇、國王等5隊。柯里森上季繳出場均11.2分、6助功、3.1籃板，是溜馬隊重要的後場大將。

柯里森在今夏成為完全自由球員，早已被多支球隊視為重要補強戰力，但柯里森選擇在當打之年急流勇退，對此他也說「我要感謝所有人這幾年對我的支持，我也非常感激你們尊重我的決定」。

關鍵字： NBA柯里森退休
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