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不受K湯十字韌帶撕裂影響　勇士仍開5年1.9億美元頂約

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▲勇士湯普森。（圖／路透）

▲勇士開5年1.9億美元給湯普森。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

距離自由市場開啟僅剩下2天，今年「大魚」之一的湯普森(Klay Thompson)雖然先前受了十字韌帶撕裂的傷勢，但依舊有許多球隊有意簽下，不過據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，勇士將開5年1.9億美元的頂薪合約給湯普森，雙方都希望盡快達成協議。

今夏成為自由球員的湯普森，先前在總冠軍戰G6不幸受到阿基里斯腱撕裂的傷勢，導致他下季能否出戰都是未知數，因為這傷勢可能對於往後生涯有很大影響，使得湯普森在自由市場的身價多少受到衝擊，先前勇士也遲遲未跟湯普森進行面談，就有傳聞「湯神」將會聽取其他球隊的報價。

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不過29日「沃神」卻透露，只要自由市場一開啟，勇士就會提供最高5年1.9億美元的合約留人，預計這會加速雙方的談判，勇士總經理邁爾斯(Bob Myers)將會與湯普森經紀人火速達成協議。

先前湯普森與勇士在2014年簽了4年7000萬美元的合約，現在湯普森合約再次到期，因為根據湯普森自己認為可以在明年2、3月復出，將有望趕上季後賽，這是勇士願意開出頂薪合約的一大原因；在本季湯普森場均可以繳出21.5分、3.8籃板、2.4助攻，在季後賽的表現也超級搶眼，儘管現在受到重大疾病，但勇士依舊不希望送出這名自家培養出來的球員，除了湯普森之外，目前勇士另一難題就是對杜蘭特(Kevin Durant)的態度和條件。

▲2019 NBA 總冠軍G6，湯普森（Klay Thompson）。（圖／CFP）

▲湯普森十字韌帶撕裂勇士仍開出頂薪留人。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士湯普森
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