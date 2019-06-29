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杜蘭特下週將與4隊會面　尼克、籃網和勇士都在內

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▲▼杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特將與4支球隊進行會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏自由市場最大咖的杜蘭特(Kevin Durant)，在總冠軍戰G5不幸遭受阿基里斯腱斷裂的毀滅性傷害，讓他身價受到影響，不過仍有許多球對有意簽他進行補強，根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，接下來KD將會與籃網、快艇、尼克、勇士這4支球隊進行會面。

杜蘭特今年合約有著球員選項，根據先前「沃神」報導，他已經放棄了下賽季3150萬美元，提前進入自由市場。在本季開打後，就不斷傳出KD將有可能會離開金州，先前杜蘭特自己也表示，現在只想要追求頂薪合約。不過杜蘭特現在卻碰到阿基里斯腱斷裂的傷勢，對於未來生涯有很大影響，儘管如此，聯盟依舊有許多球對想要搶人。

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「沃神」指出，在自由市場開啟後，杜蘭特將會和尼克、籃網、快艇、勇士這4支球隊會面，他原先本來就有意到紐約這個最具商業價值的城市打球，尼克與籃網也都為此清出了薪資空間，另外快艇則為處洛杉磯，也有很大的商業利益，快艇也是少數可以簽下杜蘭特的球隊，勇士雖然市場不如另外3隊，但他們卻仍願意多付奢侈稅，開給杜蘭特更高的合約。

若接下來杜蘭特離開勇士，最高則可以簽下4年1.64億美元的合約，若續留勇士則能拿到5年2.21億美元，兩者差距到5700萬美元，目前勇士也有意給杜蘭特頂薪，在杜蘭特只考慮錢的情況下，勇士仍可能是杜蘭特的首選。

▲2019 NBA總冠軍G5，杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／CFP）

▲杜蘭特仍有機會續留勇士？（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特
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