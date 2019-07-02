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世籃賽／義大利公布24人大名單　NBA兩大射手入選

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▲▼加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加里納利入選義大利世籃賽24人大名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

為備戰即將在8月31日於中國舉辦的男籃世界盃，義大利也於近期公布24人大名單，其中包含2名NBA現役球員貝里納利（Marco Belinelli）、加里納利（Danilo Gallinari），還有在歐洲區資格賽表現優異的26歲射手瓦雷（Amedeo Della Valle）。

這份由義大利老教頭賽可提（Meo Sacchetti）所選的選手名單中，還包含曾效力過活塞、賽爾提克的小前鋒得達通米（Luigi Datome），和目前就讀於德州理工大學（Texas Tech）的射手莫瑞提（Davide Moretti）。

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▲▼馬刺貝里納里(Marco Belinelli)。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝里納里目前效力於馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

本屆世界盃義大利籤運不太好被分在D組，將與塞爾維亞、安哥拉、菲律賓爭取晉級席次。屆時晉級的2支球隊，將與C組（西班牙、突尼西亞、伊朗、波多黎各）的前2名，進行第二階段小組賽。

▲▼得達通米（Luigi Datome）（圖／達志影像／美聯社）

▲得達通米曾短暫打過NBA。（圖／達志影像／美聯社）

義大利上一次打世籃賽，要回溯到13年前在日本進行的比賽。且自從2004在奧運奪得銀牌後，義大利已經很久沒有在世界舞台站上頒獎台了。

關鍵字： NBA世籃賽義大利
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