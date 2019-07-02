世籃賽／NBA前先打世界盃　八村壘期待對決哈登、AD

▲岡薩加八村壘。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

日本混血前鋒八村壘成為歷史首位在NBA選秀會被選中的日本球員，他以首輪第九順位被華盛頓巫師隊選中，現在世籃賽即將到來，八村壘將目光鎖定8月19日在中國舉辦的世籃賽。

這一年的八村壘表現非常突出，他幫助日本男籃取得世籃賽的資格，還率領岡薩加大學打進NCAA一級聯盟的八強，又以第一輪第九順位被華盛頓巫師隊選中，他實現了踏入NBA的夢想，同時八村壘也希望能夠幫助日本男籃在今年的世籃賽上有好的表現。

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八村壘表示：「我感覺很好，真的非常好，辛勤的努力得到了回報，我很興奮看到事態良好進展，進入NBA的夢想實現了，我也為今年夏天感到興奮，能夠代表我的國家出戰世籃賽真的是一個非常好的機會，我真的非常期待。」

八村壘將在世籃賽帶領日本與美國、捷克以及土耳其互相較勁，日本在經驗居下風，他們錯過了西班牙以及土耳其兩屆世籃賽。八村壘笑著表示：「捷克和土耳其都是非常優秀的球隊，他們的球員都在世界上最好的聯賽打球，至於美國隊嗎？能和里拉德(Damian Lillard)、哈登（James Harden）以及戴維斯(Anthony Davis)等人過招真的棒極了，這會非常激烈，但是我們要在競爭中努力展現日本的實力。」

▲世籃資格賽八村壘。（圖／取自FIBA）



日本男籃被問到中國世籃賽的目標時，八村壘坦誠地表示：「球隊需要在每一場比賽中都全力以赴，雖然日本男籃並不被看好能夠打進世籃賽複賽，但是他們仍然要展現出高水平，讓日本籃球回到世界籃球的版圖上。」

八村壘興奮地表示：「這對我們來說是一歷史時刻，我們對於即將到來的夏天感到非常興奮，因為能在世籃賽上亮相，我們感受到了日本籃球的巨大潛力，而目前各方面的形勢對我們都非常有利，我知道會有很多人觀看我們的比賽，在之前獲得世籃賽資格時，我們就已經感受到來自球迷的支持，我已經等不及開始訓練並為世界盃備戰了。」

日本男籃將在9月1日迎接世籃賽的首戰，對手是土耳其，接下來會在9月3日對陣捷克，他們在E組的最後一場比賽於9月5日面對衛冕冠軍美國，這組所有比賽都將在上海舉行。

▲2019年NBA選秀會八村壘。（圖／達志影像／美聯社）