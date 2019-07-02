運動雲

>

世籃賽／NBA前先打世界盃　八村壘期待對決哈登、AD

ETtoday運動雲

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲岡薩加八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者馬力／綜合報導

日本混血前鋒八村壘成為歷史首位在NBA選秀會被選中的日本球員，他以首輪第九順位被華盛頓巫師隊選中，現在世籃賽即將到來，八村壘將目光鎖定8月19日在中國舉辦的世籃賽。

這一年的八村壘表現非常突出，他幫助日本男籃取得世籃賽的資格，還率領岡薩加大學打進NCAA一級聯盟的八強，又以第一輪第九順位被華盛頓巫師隊選中，他實現了踏入NBA的夢想，同時八村壘也希望能夠幫助日本男籃在今年的世籃賽上有好的表現。

請繼續往下閱讀...

八村壘表示：「我感覺很好，真的非常好，辛勤的努力得到了回報，我很興奮看到事態良好進展，進入NBA的夢想實現了，我也為今年夏天感到興奮，能夠代表我的國家出戰世籃賽真的是一個非常好的機會，我真的非常期待。」

八村壘將在世籃賽帶領日本與美國、捷克以及土耳其互相較勁，日本在經驗居下風，他們錯過了西班牙以及土耳其兩屆世籃賽。八村壘笑著表示：「捷克和土耳其都是非常優秀的球隊，他們的球員都在世界上最好的聯賽打球，至於美國隊嗎？能和里拉德(Damian Lillard)、哈登（James Harden）以及戴維斯(Anthony Davis)等人過招真的棒極了，這會非常激烈，但是我們要在競爭中努力展現日本的實力。」

▲世籃資格賽，日本，八村壘。（圖／取自FIBA）

▲世籃資格賽八村壘。（圖／取自FIBA）

日本男籃被問到中國世籃賽的目標時，八村壘坦誠地表示：「球隊需要在每一場比賽中都全力以赴，雖然日本男籃並不被看好能夠打進世籃賽複賽，但是他們仍然要展現出高水平，讓日本籃球回到世界籃球的版圖上。」

八村壘興奮地表示：「這對我們來說是一歷史時刻，我們對於即將到來的夏天感到非常興奮，因為能在世籃賽上亮相，我們感受到了日本籃球的巨大潛力，而目前各方面的形勢對我們都非常有利，我知道會有很多人觀看我們的比賽，在之前獲得世籃賽資格時，我們就已經感受到來自球迷的支持，我已經等不及開始訓練並為世界盃備戰了。」

日本男籃將在9月1日迎接世籃賽的首戰，對手是土耳其，接下來會在9月3日對陣捷克，他們在E組的最後一場比賽於9月5日面對衛冕冠軍美國，這組所有比賽都將在上海舉行。

▲2019年NBA選秀會，八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年NBA選秀會八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽八村壘日本世籃賽E組
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

推薦閱讀

世籃賽／巴西閃電巴柏沙五度征戰　不懼字母哥和美國隊　

世籃賽／義大利公布24人大名單　NBA兩大射手入選

世籃賽／字母哥代表希臘出征　放話「不在乎打任何位置」

世籃賽／日本首批20人集訓名單出爐　瓊斯盃成磨練戰場

熱門新聞

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

中職／感謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

柯瑞飛往紐約途中KD已轉投籃網　咖哩仍當面致謝當最後一次隊友

湖人超暴龍成雷納德首選　伊古達拉、聖堂射手也要來？

洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

讀者回應

﻿

最新新聞

1王金勇之子目標200公分

2文化體捕進富邦　姚冠瑋：很驚訝

3湖人一點都不緊張自信能簽下雷納德

4台電狀元籤怎選　郭佳紋：選長人

5王柏融首打席安打火腿單局灌8分

熱門新聞

1朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

2謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

3柯瑞飛紐約時KD已轉籃網仍當面致謝

4湖人超暴龍成雷納德首選

5洋基準備簽下媲美楚特16歲超大物

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

林益全擊出一壘方向滾地球，蘇緯達接住後再傳二壘，形成雙殺 | 06_30 富邦 vs 兄弟 九局上

中職選秀專題-大物高中生入侵

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366