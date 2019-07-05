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世籃賽／希臘18人名單　字母哥三兄弟首次聯合出戰

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▲公鹿字母哥安戴托昆波、暴龍范弗利特。（圖／CFP）

▲公鹿字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo)。（圖／CFP）

實習記者馬力／綜合報導

希臘國家隊最近公佈了世籃賽的18人集訓名單，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今年在NBA表現無可挑惕，繳出場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻的全面數據，並拿下生涯首座MVP，除了字母哥之外，他的另外兩個兄弟也入選了希臘國家隊。

安戴托昆波在2014年的西班牙世籃賽以及2016年的奧運落選賽都代表希臘出賽，那時候他的哥哥塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）也在球隊裡，他們的弟弟科斯塔斯（Kostas Antetokounmpo）目前在NBA獨行俠效力，在今年也加入了希臘國家隊，他曾經代表希臘參加過U20歐錦賽。

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希臘歸化球員多西(Tyler Dorsey)也在球隊的18人名單裡，他在歐洲區世預賽就登場過，目前效力於灰熊隊，而其餘的成員都是希臘的老將，比如前灰熊球員凱勒薩斯（Nick Calathes）、前拓荒者球員帕帕揚尼斯(Georgios Papagiannis)、前火箭隊球員帕帕尼古拉烏(Kostas Papanikolaou)、CBA球員博洛西斯(Giannis Bourousis)等球員。

希臘主帥波利提斯（Kostas Politis)談到自己帶領的希臘時表示：「首先，我要感謝那些為希臘征戰資格賽的球員們，為我們進軍世籃賽做了一切努力，讓我們能夠站在那裡，最終名單的選擇，我們希望讓新老結合的更緊湊一點，來取得更好的成績。」

▲塞爾提克厄文；公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

▲公鹿字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo)。（圖／路透）

希臘陣中很多人都不是在希臘出生的，對此波利提斯表示：「有不在希臘出生的球員在名單裡，比如多西，因為我們相信他們能夠滿足球隊的需求，且很願意加入我們，我還邀請了「字母弟」科斯塔斯，我對他有很大的期待，我相信能夠看到他在場上的進化。」

希臘的球員會在7月24日集合，然後8月9日到11日開始進行熱身賽，對手包括匈牙利和伊朗，在8月中將會和義大利、塞爾維亞、土耳其進行熱身賽，之後前往中國，在這裡與約旦、土耳其、塞內加爾進行最後的熱身賽，希臘世籃賽第一場比賽的對手是蒙特內哥羅。

這次世籃賽希臘與紐西蘭、巴西、蒙特內哥羅都被分在F組，如果能夠取得前兩名就將分到K組，與美國、土耳其、日本、捷克這一組的前兩名爭取八強賽的門票。

▲薩納西斯·安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩納西斯·安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽字母哥多西世籃賽F組
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