日本八村壘等四主力打NBA夏季聯賽　亞洲新勢力冒出

▲日本馬場雄大（圖／FIBA官網）

實習記者馬力／綜合報導

2019年拉斯維加斯夏季聯賽，日本以及中國受邀參加，日本目前有四人出現在夏季聯賽的賽場上，中國則一人都沒有，在這次夏季聯賽中，八村壘可以說是關注度最高的球員，他在今年選秀以首輪第九順位被巫師隊選中，首戰對上鵜鶘隊，八村壘上場33分鐘，繳出14分5籃板2火鍋的成績，表現不俗。

灰熊隊的渡邊雄太在第二天的比賽，拿下15分4籃板3助攻的成績，在賽後記者會上，渡邊雄太表示正在為進入NBA而努力，同時他將參加今年的中國世籃賽，日本隊除了八村壘之外還有三名球員在夏季聯賽戰場上，分別是渡邊雄太、馬場雄大和比江島慎，如果都參加世籃賽的話，陣容可以說是最強日本隊。

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▲八村壘在首戰繳出14分5籃板2火鍋的成績。（圖／達志影像／美聯社）

中國隊在首戰以41分之差慘敗給熱火，姚明作為中國男籃主席，希望中國能持續提升戰力，畢竟日本和菲律賓等球隊的戰力都逐漸提升到更高層級，造成中國不小的壓力，這次夏季聯賽姚明一直隨隊行動，從賽前到賽後，目的是鼓勵中國男籃持續提升自己，雖然第二戰郭艾倫回歸，丁彥雨航的狀態也在回穩，但還是輸給國王隊17分，姚明表示：「輸20分，不是贏球。」

日本男籃最近的陣容越來越堅強，包括八村壘、渡邊雄太以及馬場雄大跟比江島慎，除了澳洲、伊朗等球隊，日本已經成為亞洲男籃一級的強隊，在本屆世籃賽，日本只要挺過與捷克以及土耳其的小組賽，就非常有機會走到後面的賽程。

▲渡邊雄太繳出15分4籃板3助攻的表現。（圖／達志影像／美聯社）