運動雲

>

日本八村壘等四主力打NBA夏季聯賽　亞洲新勢力冒出

ETtoday運動雲

▲▼世籃資格賽，日本大勝卡達，18號 馬場雄大、6號 比江島慎、22號 費茲卡斯（Ryan Fazekas）。（圖／FIBA官網）

日本馬場雄大（圖／FIBA官網）

實習記者馬力／綜合報導

2019年拉斯維加斯夏季聯賽，日本以及中國受邀參加，日本目前有四人出現在夏季聯賽的賽場上，中國則一人都沒有，在這次夏季聯賽中，八村壘可以說是關注度最高的球員，他在今年選秀以首輪第九順位被巫師隊選中，首戰對上鵜鶘隊，八村壘上場33分鐘，繳出14分5籃板2火鍋的成績，表現不俗。

灰熊隊的渡邊雄太在第二天的比賽，拿下15分4籃板3助攻的成績，在賽後記者會上，渡邊雄太表示正在為進入NBA而努力，同時他將參加今年的中國世籃賽，日本隊除了八村壘之外還有三名球員在夏季聯賽戰場上，分別是渡邊雄太、馬場雄大和比江島慎，如果都參加世籃賽的話，陣容可以說是最強日本隊。▲巫師八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

請繼續往下閱讀...

▲八村壘在首戰繳出14分5籃板2火鍋的成績。（圖／達志影像／美聯社）

中國隊在首戰以41分之差慘敗給熱火，姚明作為中國男籃主席，希望中國能持續提升戰力，畢竟日本和菲律賓等球隊的戰力都逐漸提升到更高層級，造成中國不小的壓力，這次夏季聯賽姚明一直隨隊行動，從賽前到賽後，目的是鼓勵中國男籃持續提升自己，雖然第二戰郭艾倫回歸，丁彥雨航的狀態也在回穩，但還是輸給國王隊17分，姚明表示：「輸20分，不是贏球。」

日本男籃最近的陣容越來越堅強，包括八村壘、渡邊雄太以及馬場雄大跟比江島慎，除了澳洲、伊朗等球隊，日本已經成為亞洲男籃一級的強隊，在本屆世籃賽，日本只要挺過與捷克以及土耳其的小組賽，就非常有機會走到後面的賽程。

▲渡邊雄太靠著急停跳投命中NBA生涯第一球。（圖／達志影像／美聯社）

▲渡邊雄太繳出15分4籃板3助攻的表現。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 夏季聯賽日本中國八村壘渡邊雄太世籃賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

日本籃球混血天才NBA首秀　八村壘砍14分5籃板

勇士將退休伊古達拉9號球衣　6年前看出他能成就灣區王朝

KD改穿7號開啟籃網生涯　告別為紀念遭槍殺恩師克雷格的35號

衛少再次聯手哈登？火箭想追他但難找第3方　保羅未必會成籌碼

熱門新聞

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

美媒分析林書豪潛在球隊　續留暴龍或湖人詹皇幫手

世大運／李智凱、唐嘉鴻雙金入袋　中華截至7日獲4金5銀3銅

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

衛少再次聯手哈登？火箭想追他但難找第3方　保羅未必會成籌碼

影／追平紀錄得分遭觸殺在本壘　彭政閔：對方贏在細節

讀者回應

﻿

最新新聞

1沉默雷納德是招募高手　湖人被蒙鼓裡

2西武獅公布新室內練習場　12球團最大

3中國日本夏季聯賽表現兩樣情

4明星賽公布先發　陳禹勳打明星隊

5中華女排碰墨西哥爭第9名

熱門新聞

1味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

2美媒分析豪哥新隊留暴龍或去湖人

3世大運中華4金5銀3銅

4衛斯布魯克已和雷霆提出交易

5衛少聯手哈登？火箭想追但難找第3方

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366