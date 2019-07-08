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世界盃女足／美國2比0力退黑馬荷蘭　二連霸捧隊史第4冠

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▲世界盃女足，美國女足完成二連霸。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界盃女足，美國完成二連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

尋求衛冕的美國，在本次世界盃女足從小組賽就打得強勢，一路闖進冠軍戰面對黑馬荷蘭，上半場戰成平手，下半場美國就在10分鐘內連進2球，最終以2比0奪勝完成二連霸，捧起隊史第4座冠軍，荷蘭則再度成為「無冕之王」。

三屆世界冠軍美國在本屆世界盃小組賽第一戰對上泰國，就以13比0送上震撼教育，接著又擊敗智利、瑞典，以小組第一出線。16強美國再靠著隊長瑞比露(Megan Rapinoe)2次點球射門成功以2比1擊敗西班牙，成為繼德國之後，史上第2支連續8屆世界盃都挺進8強的隊伍。

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8強對上地主法國，美國還是由瑞比露上演梅開二度以2比1進入4強，接著對上英格蘭同樣以2比1奪勝挺進冠軍戰。

第二度打進世界盃的荷蘭，上次止步16強，這次在小組賽同樣取得第一進入16強，接著又以2比1絕殺日本、2比0擊敗義大利、1比0擊敗瑞典，史上首度挺進冠軍戰。

▲美國、荷蘭冠軍戰。 

美荷之戰上半場打得膠著，雖然美國能掌控節奏，但卻難以攻破荷蘭防守，雙方以0比0進入下半場，第58分鐘時，前鋒摩根(Alex Morgan)進攻中獲得點球機會，由瑞比露操刀，第61分鐘率先進球，接著不到10分鐘，第69分鐘時拉韋勒(Rose Lavelle)在中路帶球時直接起腳抽射，再進一球後奠定勝基，最終美國就以2比0奪勝，完成二連霸。

這是美國繼1991年、1999年、2015年後，再度捧起冠軍金盃，也順利完成二連霸。而荷蘭則再度屈居亞軍，和男足一樣始終未能下冠軍，男足在1974、1978、2010年都挺進冠軍戰，可惜也都未能捧冠，也被冠上「無冕之王」，不過女足這次二度參賽就能挺進決賽，也帶給荷蘭無限希望。

另外，季軍戰由瑞典以2比1擊敗英格蘭，隊史第三度拿下季軍。

▲世界盃女足，荷蘭女足踢贏瑞典，格羅伊能(Jackie Groenen)進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭女足拿下亞軍也創隊史最佳。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世界盃女足美國黑馬荷蘭二連霸
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