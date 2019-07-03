世界盃女足／美國退英格蘭五度闖決賽　慶祝動作被指挑釁

▲摩根的慶祝動作被認為是挑釁 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界盃女足四強賽3日凌晨先上演美國對戰英格蘭，最終美國靠著普雷斯（Christen Press）、摩根（Alex Morgan）的進球，以2比1擊敗英格蘭，隊史第五度闖進世界盃決賽，對手將是荷蘭和瑞典對決後的勝方，不過摩根進球的慶祝動作，卻被認為激怒了英格蘭人。

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雙方交手上半場第10分鐘，美國右路傳球，普雷斯門前頭頂進球，美國1比0領先，不過第18分鐘，英格蘭懷特（Ellen White）一記凌空抽射追平比分，第31分鐘，摩根門前頭槌，美國2比1進入下半場，到了第80分鐘，英格蘭獲得點球機會，但被美國門將內爾勒（Alyssa Naeher）守住，終場美國以2比1擊敗英格蘭晉級冠軍戰。

而這也是美國歷史上第五度闖進世界盃女足的決賽，三屆冠軍的美國，本屆更要挑戰隊史的第四座冠軍；英格蘭則是連兩屆都止步四強。不過本屆打入六顆進球的摩根，卻在本戰進球後，做了一個喝茶的慶祝手勢，也引發了外界關注，認為他的動作是在挑釁愛喝茶的英格蘭人。

摩根進球後到場邊慶祝，並翹著小指比出像是喝茶的動作。也讓英格蘭前鋒桑德森很不滿，「你在跟英格蘭比賽，我們英格蘭喜歡喝茶，但我個人並沒有特別喜歡，這是我們的文化，這動作讓人覺得討厭和反感，他不需要這樣做。」英國《太陽報》也認為，「摩根惹怒的全體英格蘭人。」但摩根並未多作解釋。