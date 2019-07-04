世界盃女足／荷蘭延長勝瑞典　二度參賽就進決賽挑戰首冠

▲世界盃女足，荷蘭格羅伊能(右)進球。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

世界盃女足4日另一場4強賽由荷蘭對決瑞典，雙方僵持到正規時間結束仍0比0，直到延長賽荷蘭在第99分鐘靠著格羅伊能(Jackie Groenen)禁區外遠射破門攻入關鍵一球，最終以1比0奪勝，史上首度挺進決賽將碰上衛冕軍美國。

荷蘭2015年首次踢進世界盃，並在該屆以小組第三晉級16強，但當時以1比2輸給日本，今年荷蘭第二度參與世界盃，先在小組以排名第一進入16強，接著2比1絕殺復仇日本，2比0擊敗義大利晉級4強。

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4強面對一度拿下亞軍、兩度拿下季軍的瑞典，雙方從開賽就打得僵持，也有幾次具有威脅性的進攻，但卻中柱沒有進球，最終以0比0結束正規時間，延長賽到第99分鐘，才有格羅伊能在禁區外遠射，一腳踢進球門內，為荷蘭拿下關鍵一球，瑞典隨後在節奏上完全壓制，但卻難突破荷蘭防守，最終荷蘭以1比0驚險奪勝。

荷蘭過去在男女世界盃中，還從未拿過冠軍，女足先前為16強止步，男足則在1974、1978連兩屆挺進決賽，但分別不敵德國、阿根廷，2010年也闖進冠軍戰，後又輸給西班牙，三度亞軍成為「無冕之王」的荷蘭，如今女足挺進決賽，將對上從沒贏過的美國，挑戰史上首座世界盃（包含男女）冠軍。