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最甜美足球女裁判　場上魅力連球員都無法擋

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▲最美女裁判哥倫布。（圖／翻攝自IG／fernandacolomboreal）

▲最美女裁判哥倫布。（圖／翻攝自IG／fernandacolomboreal，下同）

記者張曜麟／綜合報導

各種職業運動賽事，往往執法裁判大多都是男性，女裁判在則在少數，不過近期卻在厄瓜多足球甲級聯賽上，出現一名年輕貌美的女裁判，她就是來自巴西的哥倫布(Fernanda Colombo)，在一場比賽中，她從口袋拿出毛巾擦汗的樣貌，甜美到讓她瞬間成為足壇新寵兒。

▲最美女裁判哥倫布。（圖／翻攝自IG／fernandacolomboreal）

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年僅28歲的哥倫布自2010年開始擔任助理裁判，並在2014年成為FIFA的裁判，過去還曾寫過裁判書。哥倫布不僅有著南美洲人的深邃五官，同時還有著黝黑的小麥色皮膚，讓許多人都非常稱羨。不過哥倫布最招牌的無疑就是那甜死人不償命的笑容，加上那勾人的電眼，完全沒人可以抵擋，甚至還上過雜誌封面，儘管如此她在場上也不失專業吹判。

▲最美女裁判哥倫布。（圖／翻攝自IG／fernandacolomboreal）

在先前厄甲聯賽，巴塞隆那球員迪亞斯(Kitu Díaz)犯規後，哥倫布一臉嚴肅的作勢要從口袋拿出黃牌，不過最後最拿出條小毛巾，一邊笑一邊擦汗，還不忘看著球員，就連迪亞斯與其他對手見狀都忍不住笑出來，但也因為哥倫布這個超甜笑容讓她瞬間爆紅。

▲最美女裁判哥倫布。（圖／翻攝自IG／fernandacolomboreal）

不過哥倫布可說人紅是非多，在昨天就收到了一封電子郵件，主要內容就是希望哥倫布可以去陪睡，一次將可以獲得7000美金的費用，當中更表示客戶不會老也不會胖，介於30至40歲之間，對此哥倫布公布這封郵件後表示，「這讓我覺得自己像是垃圾，這是不道德郵件，我想應該全世界都知道我愛自己的工作，麻煩請尊重。」

▲最美女裁判哥倫布。（圖／翻攝自IG／fernandacolomboreal）

關鍵字： 足球最美女裁判哥倫布
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