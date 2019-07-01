五人制國腳紀聖珐開兒童訓練營　盼藉旅外經驗提升小球員技巧

▲中華五人制國腳紀聖珐、周宜德開士林兒童足球訓練營。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

士林運動中心10樓在台北市五人制足協理事長張兆祿等人的努力下，改造為五人制的「空中足球場(Sky Football)」，並在30日啟動，期盼更多人參與足球，同時也找來五人制國腳紀聖珐、周宜德開設兒童訓練營，期盼幫助想要更加提升個人技巧的小球員們。

擁有西班牙、中國旅外經驗的紀聖珐，腳下技巧出眾，為中華隊五人制主力，也是目前台灣五人制第一人，而周宜德也是前五人制國腳，並曾赴大陸珠超參賽，兩人的國際賽資歷相當豐富，紀聖珐表示，會有這個訓練營的誕生，其實也是因為士林運動中心的空中足球場建成，希望能多多利用。

請繼續往下閱讀...

▲空士林運動中心10樓建立空中足球場。（圖／記者顏如玉攝）



紀聖珐與周宜德開設的「士林兒童足球訓練營」，有別於一般俱樂部，因為有兩位教練，加上每一期人數限制在15到20人間，「等於我們的品質能更加提升，再加上我也有赴西班牙訓練的經驗，內容一定會和俱樂部不一樣，著重在提升小球員的個人技巧。」

不過，因為訓練營才剛開設，紀聖珐坦言對家長來說還是會有些疑慮，「家長們會想說，這裡跟俱樂部差在哪裡？參加了訓練營有沒有比賽可以比？，之類的問題，而我們還在培養定位，因此也希望大家能了解，我們目標放在想要自我加強的小球員們，讓他們在俱樂部、校隊以外的時間參加，更加精進自己的實力。」

紀聖珐、周宜德兩人除了訓練營外，目前都在百齡國小帶校隊，紀聖珐同時還有大安俱樂部，不過因為國家隊7月開始集訓，接下來會由周宜德主要帶隊，紀聖珐坦言，目前自己還在尋找定位，「要教課還是繼續踢球？兩邊兼顧很難，因為教課滿滿根本沒空練，但國家隊又養不活自己，再加上大陸政策可能也會改變，他們有打電話跟我說要準備可能會回去，所以我也還在猶豫。」