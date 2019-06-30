美洲盃／又是0比0到PK！秘魯淘汰烏拉圭　8強僅阿根廷進球

▲美洲盃8強，蘇亞雷斯PK沒進烏拉圭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

美洲盃最後一場8強由秘魯對上烏拉圭，烏拉圭雖然有3次進球但都被判無效，雙方以0比0進入PK大戰，最終因蘇亞雷斯(Luis Suarez)沒射進，烏拉圭以4比5吞敗。而8強的4場比賽，僅阿根廷在正規比賽中進球，其他三戰都以0平打到PK才分出勝負，8強隊伍僅1支球隊進球，也是賽事首次發生。

8強賽前三場賽事，僅阿根廷以2比0擊敗委內瑞拉，其他兩場先是巴西和巴拉圭以0比0拼到PK賽，最終巴西以4比3奪勝，暌違12年挺進4強；接著挑戰三連霸的智利和哥倫比亞也都沒有取得進球，PK中智利才以5比4奪勝，而最後一場秘魯和烏拉圭，雖然烏拉圭取得3次進球，但都被判越位無效，也以0比0進入PK賽。

請繼續往下閱讀...

秘魯與烏拉圭的PK大戰，蘇亞雷斯首球就被撲出，秘魯則取得進球，接下來4人雙方也都進球，因此烏拉圭最終以4比5吞敗，無緣進入4強。

▲秘魯和烏拉圭的PK大賽，蘇亞雷斯第一球就被撲出。（取自YouTube，若遭刪除請見諒）

8強賽4場比賽僅阿根廷在正規賽中取得進球，為賽史首次，不過4場比賽中出現3次PK大戰則不是首次了，1995年時，同樣有三場打平進入PK，包括美國0比0墨西哥、哥倫比亞1比1巴拉圭、巴西2比2阿根廷。

接下來的4強賽，將在7月3日登場，先有巴西對上阿根廷，接著7月4日則是智利對上秘魯。