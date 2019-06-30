運動雲

>

美洲盃／又是0比0到PK！秘魯淘汰烏拉圭　8強僅阿根廷進球

ETtoday運動雲

▲美洲盃，烏拉圭，蘇亞雷斯(Luis Suarez)PK賽沒進。（圖／達志影像／美聯社）

▲美洲盃8強，蘇亞雷斯PK沒進烏拉圭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

美洲盃最後一場8強由秘魯對上烏拉圭，烏拉圭雖然有3次進球但都被判無效，雙方以0比0進入PK大戰，最終因蘇亞雷斯(Luis Suarez)沒射進，烏拉圭以4比5吞敗。而8強的4場比賽，僅阿根廷在正規比賽中進球，其他三戰都以0平打到PK才分出勝負，8強隊伍僅1支球隊進球，也是賽事首次發生。

8強賽前三場賽事，僅阿根廷以2比0擊敗委內瑞拉，其他兩場先是巴西和巴拉圭以0比0拼到PK賽，最終巴西以4比3奪勝，暌違12年挺進4強；接著挑戰三連霸的智利和哥倫比亞也都沒有取得進球，PK中智利才以5比4奪勝，而最後一場秘魯和烏拉圭，雖然烏拉圭取得3次進球，但都被判越位無效，也以0比0進入PK賽。

請繼續往下閱讀...

秘魯與烏拉圭的PK大戰，蘇亞雷斯首球就被撲出，秘魯則取得進球，接下來4人雙方也都進球，因此烏拉圭最終以4比5吞敗，無緣進入4強。

▲秘魯和烏拉圭的PK大賽，蘇亞雷斯第一球就被撲出。（取自YouTube，若遭刪除請見諒） 

8強賽4場比賽僅阿根廷在正規賽中取得進球，為賽史首次，不過4場比賽中出現3次PK大戰則不是首次了，1995年時，同樣有三場打平進入PK，包括美國0比0墨西哥、哥倫比亞1比1巴拉圭、巴西2比2阿根廷。

接下來的4強賽，將在7月3日登場，先有巴西對上阿根廷，接著7月4日則是智利對上秘魯。

關鍵字： 美洲盃秘魯PK烏拉圭阿根廷8強
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

推薦閱讀

美洲盃／巴西PK大戰復仇巴拉圭　睽違12年再闖4強

美洲盃／阿根廷2比0委內瑞拉挺進4強　梅西：碰巴西五五波

美洲盃／巴西PK大戰復仇巴拉圭　睽違12年再闖4強

美洲盃／阿根廷預賽跌撞梅西遭批　退役鐵衛力挺「應懷感恩的心」

熱門新聞

「那個大鬍子你過來一下」　哈登上海騎車遭交警攔查

基襪倫敦戰狂轟30分創紀錄　洋基17比13擊敗紅襪

中職／終於與王建民見面了　柏納帝那笑老友都沒變

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

老婆要生了！奧斯丁快速離開台灣　返美加入遊騎兵

讀者回應

﻿

最新新聞

1自由市場8猛將　NBA權力版圖改寫

2小威回應法網插隊風波：官方錯

3世大運／李晟綱挑戰個人獎牌

4李振昌楊志龍歸隊　象下半季樂觀

5劉育辰正式代理總教練　蘇泰安：嚴守紀律

熱門新聞

1哈登上海騎車遭交警攔查

2基襪倫敦戰狂轟30分　洋基退紅襪

3與王建民見面了　柏納帝那好開心

4猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

5打10分卻靜　胡金龍：提供出局數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

陳品捷手感燙！五打數三支安打帶有一分打點，成就今天猛打賞 | 06_28 Lamigo vs 富邦 賽後

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職選秀專題-大物高中生入侵

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366