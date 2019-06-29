美洲盃／阿根廷2比0委內瑞拉挺進4強　梅西：碰巴西五五波

▲梅西在對上委內瑞拉一役改變踢法 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

台灣時間28日凌晨3點將在8強賽對上本屆賽事仍保持不敗的委內瑞拉，最終阿根廷以2比0收下四強門票，阿根廷的兩顆進球都和梅西(Lionel Messi)助攻有關，阿根廷四強賽將要交手巴西，梅西這場多以組織進攻，也被認為在為下一場比賽準備。

在此戰之前，阿根廷小組賽兩戰不勝後，兩勝全勝迎來八強賽，2比0擊敗委內瑞拉後，也打破了最近三次不勝的成績，阿根廷本場比賽掌握了比賽節奏，將近5成的持球時間，全場11次射門，梅西有三次射門但沒有射正，不過這場比賽的關鍵都來自梅西。

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阿根廷開賽第10分鐘梅西開出角球，馬丁內斯（Roberto Martinez）破門先馳得點，梅西只有三次射門、六次過人只有兩次成功，不過送出了三次的關鍵傳球，加上下半場洛賽索爾（GiovaniLo Celso）的進球，也是梅西逼搶，導致對手後防失誤。

最終阿根廷以2比0擊敗委內瑞拉晉級四強，將要對上巴西。賽後梅西提到，「我們現在踢得更像是一支球隊了，這場比賽有很多亮點，我喜歡我們防守方式和陣型，而我自己的確不在最佳狀態，這不是我發揮最好的美洲盃，表現沒有達到自己的期望。」

對於接下來要對上巴西，梅西提到，「巴西有很多出色球員，很難說我們和巴西哪一隊更有優勢，儘管他們是地主、磨合時間也更長，但我認為，這會是一場勢均力敵的比賽。」梅西在這場比賽中，不再是以射門來幫助球隊，而是更多的組織進攻和拼搶，的確收到好的效果，許多人都認為阿根廷終於開始打出屬於阿根廷的方式，

阿根廷和巴西曾在美洲盃上交手32次，阿根廷握有16勝、巴西則是11次，雙方有5次踢和。