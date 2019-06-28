美洲盃／巴西PK大戰復仇巴拉圭　睽違12年再闖4強

記者張曜麟／綜合報導

美洲盃8強在28日火燙開打，在第一場巴西與巴拉圭的賽事，雙方就踢的非常膠著，雙方在正規時間都未能進球，最終是藉由PK大戰，巴西才以1球差勝出。過去3屆美洲盃，巴西有2次同樣跟巴拉圭在8強交手，巧的是2次都到PK大戰才勝出，不過都是由巴拉圭獲勝，這次巴西完美復仇，也是睽違12年再次進入4強。

面對地主巴西，巴拉圭卻沒有任何退縮，在第29分鐘前鋒岡薩雷斯(Derlis Gonzalez)在門前右側進行抽射，眼看就要得分，卻遭到巴西門將奧利森(Alisson)神撲球擋下，雙方上半場均未進球。到了下半場第54分鐘，巴西前鋒菲爾米諾(Roberto Firmino)突破禁區卻被巴布埃納撞倒，隨後裁判也將他判紅牌出場，同時給了巴西自由球，只是阿爾維斯(Dani Alves)未能射進。

隨後雙方戰到正規時間90分鐘結束，卻都無法踢進，最終根據規則，不會進行延長賽而是直接PK大戰，第一輪奧利森成功擋下巴拉圭的進攻，巴拉圭卻讓席爾瓦(Willian Silva)成功踢進，讓「森巴軍團」搶下領先。

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▲巴西PK大戰復仇巴拉圭，睽違12年晉級4強。（圖／達志影像／美聯社）

隨後第2輪以及第3輪雙方都踢進，不過第4輪菲爾米諾卻離譜的將球踢飛，也讓兩邊戰成平手，給了巴拉圭一線生機，不料接下來最後一輪岡薩雷斯也上演離譜射門，連門框都沒碰到，最終巴西靠著赫蘇斯(Gabriel Jesus)踢進最後一球，PK大戰以4比3勝出，成功晉級4強。

值得一提的是，巴西與巴拉圭過去2011及2015年美洲盃都在8強賽交手，同樣都是到PK大戰，不過這兩次巴拉圭在PK大戰分別是以2比0、4比3戰勝巴西，這次雙方又在PK大戰對決，巴西上演甜蜜復仇，同時這也是「森巴軍團」自2007年奪冠後，睽違12年再次進入美洲盃4強。

▲巴拉圭無緣4強。（圖／達志影像／美聯社）