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美洲盃／梅西爭執沒出手卻吞紅牌　阿根廷2比1智利奪季軍

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▲梅西罕見吞下紅牌。（圖／路透）

▲梅西罕見吞下紅牌。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

美洲盃足球賽季軍戰，阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)與對手起爭執，連手都沒動卻遭裁判紅牌出場引發爭議。儘管如此阿根廷在梅西出場前，早已靠著兩次一箭穿心的地面傳球撕開智利防線得分，終場2比1獲得季軍。

比賽第12分鐘在一次死球狀態，梅西在中場直接展開奇襲，一腳傳球殺得智利措手不及，直接穿過防線來到前鋒阿奎羅(Sergio Aguero)，他沒錯失單刀機會右路起腳破門。第22分鐘阿根廷又是以長距離除球撕裂智利防線，換成左路的迪巴拉(Paulo Dybala)將球挑過門將進球來到2比0領先。

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不過來到37分鐘，隊友右路給梅西的傳球遭到智利後衛梅德爾(Gary Medel)搶先卡位，球出界後兩人展開激烈口角，梅德爾氣噗噗搶先展開攻勢用胸部頂了梅西好幾下，結果兩人都直接被紅牌出場。梅西沒動手卻吃紅引發爭議讓人覺得莫名其妙，而這僅僅是他生涯第2張紅牌。

下半場59分鐘，智利透過VAR獲得12碼罰球機會由比達爾(Arturo Vidal)罰進，但最終仍由阿根廷2比1拿下季軍。這是美洲盃賽事上，阿根廷第5次季軍，上一次冠軍已要追溯到1993年。

梅西連續在2014世界盃，以及2015、2016的美洲盃都屈居亞軍，成為足壇最悲情巨星。他生涯唯一的大賽冠軍，為2008年北京奧運金牌。

關鍵字： 美洲盃梅西
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