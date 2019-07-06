世大運／射擊雙金劉宛渝、楊昆弼　不定向飛靶混雙再添一銀

▲楊昆弼、劉宛渝混雙銀牌。（圖／大專體總，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

為我國拿下2019拿坡里世大運女子不定向飛靶金牌的劉宛渝、以及男子不定向飛靶金牌的楊昆弼，兩人搭擋出賽6日的混雙賽事，進入金牌戰對上地主義大利。最終以楊昆弼、劉宛渝以36比42不敵對手，但仍奪下銀牌！

劉宛渝先是在前一日在女子不定向飛靶，50發中39發，就以39發技壓地主選手佛西的35發獲得金牌，拿下中華代表團在本屆世大運的第1金；緊接著楊昆弼在男子不定向飛靶決賽中，以45比44險勝斯洛伐克選手摘金，為我國拿下兩面金牌。

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楊昆弼、劉宛渝6日搭擋混雙出賽，資格賽第一輪繳出最高的49發，第二輪、第三輪各繳出50發，合計149發（楊昆弼三輪75發）第一進入決賽，將要和地主義大利組合D'AMBROSIO SIMONE／ROSSI FIAMMETTA 一爭金牌；西班牙和哈薩克則是爭銅。

▼楊昆弼 。

一隊各有50發散彈子彈50個泥盤，男女輪流各打25發，中華隊先開始，劉宛渝首發命中、楊昆弼前兩發沒中，之後楊昆弼手感回穩，前10發打完中華隊中7發、義大利9發，前20發結束中華隊中14發、落後義大利的15發，前30發結束，劉宛渝、楊昆弼都出現失誤，中華隊21發、義大利25發。

前40發結束，中華隊命中28發、義大利34發，最終中華隊以50發中36發（劉宛渝17發、楊昆弼19發），不敵義大利的42發，不過雙金組合仍為我國添得一面銀牌，兩人在本次世大運射擊不定向飛靶項目，為我國共拿下2金1銀的好成績！

另外，射擊男子10公尺空氣步槍項目，呂紹全稍早在資格賽繳出624.1分，排名降至第11位，和第8位差0.9分，無緣前8進入決賽。不過呂紹全和林穎欣搭擋的混雙賽事，還有機會再拼牌。

▼劉宛渝。