怪物狀元大秀暴力抄截+重扣　威廉森夏聯首秀超狂野

▲威廉森暴力式抄截+重扣，贏得現場球迷喝采（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

眾所矚目的「怪物狀元」威廉森(Zion Willamson)的NBA夏季聯賽初登場，6日就上演對決尼克選秀探花巴瑞特(R.J. Barrett)的精彩戲碼，威廉森也在首節就上演報力式抄截加爆扣，贏得喝采不斷。不過這位鵜鶘狀元郎在上半場打完出現左膝不適，隨後現場更因出現規模6.9大地震而暫停，隨後聯盟更宣布延賽。

鵜鶘超級新秀威廉森在夏季聯賽的初登場，就上演對決昔日杜克大學同窗，也是今年選秀探花巴瑞特所屬的尼克，此戰兩人也都以先發之姿上陣，威廉森開賽便有如猛虎出閘，一次直接「暴力式抄截」，直接將抓下籃板的尼克2年級前鋒納克斯(Kevin Knox)手中籃球直接搶走，並上演雙手爆扣震撼全場。

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隨後威廉森又在上半場即將終了前與隊友巧妙配合，又一次空手切扣籃得手，展現十足的禁區威力。

但此戰即便威廉森搶盡風采，不過對手尼克卻是上半場卻一度取得49比29大幅領先，隨後威廉森也因為左膝不適，下半場宣佈休戰。

不過此戰在第4節剩下7分53秒時，卻出現意外插曲，加州出現規模6.9的超大地震情況下，球場大銀幕、喇叭都出現嚴重晃動，隨後雙方球員都回到休息室等待，聯盟最終也宣布比賽因地震延賽擇期再戰，當時比數為80比74，由鵜鶘取得領先。

共計威廉森夏季聯賽初登場上場9分鐘，9投4中拿下11分、3籃板。

▲威廉森是本季備受期待的選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）