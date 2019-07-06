怪物狀元威廉森夏聯首秀超波折　傷退又遇6.9大地震停賽

▲鵜鶘選秀狀元威廉森NBA夏季聯賽初登場，就出現加州6.9大地震延賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

鵜鶘「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)的NBA夏季聯賽首戰6日登場，不料場上狀況卻是一波三折。即便威廉森頻頻上演爆扣美技，但他卻在上半場出現左膝不適退場，而此戰鵜鶘vs.尼克之戰，卻在拉斯維加斯當地時間晚間20點20分下半場出現規模6.9大地震，現場大銀幕、喇叭出現嚴重晃動，比賽確定延賽。

NBA夏季聯賽6日重點賽事，自然就是鵜鶘選秀狀元威廉森對決尼克選秀探花巴瑞特(R.J. Barrett)，威廉森首節就頻頻上演暴力式扣籃，一次直接撂倒尼克前鋒納克斯(Kevin Knox)的抄截後雙手重扣，更成為此戰最佳好球之一。

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但下半場比賽持續進行情況下，在比賽所在地拉斯維加斯當地時間20點20分，現場又出現6.9級大地震，現場大銀幕、喇叭出現嚴重晃動，球員也隨即回到板凳區等待，隨後由於現場喇叭仍持續晃動，也讓聯盟決定比賽暫停，球員暫時退回休息室等待，隨後聯盟也宣布確定延賽。

據了解，原先傳出地震規模一度傳出在7.1，但目前下修到6.9，震央位於南加州。

▲威廉森夏季聯賽首戰不僅傷退，還出現大地震延賽狀況。（圖／達志影像／美聯社）