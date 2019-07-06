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不怕全壘打大賽壞了手感　耶利奇：只是打擊練習

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▲釀酒人耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟全壘打王耶利奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）明星賽前猛揮31轟，這位大聯盟全壘打王確定參加9日在印地安人主場的全壘打大賽。對於參賽者最憂心的「全壘打大賽後遺症」，他一點都不怕，「這就是打擊練習而已。」

「基本上，全壘打大賽就是打擊練習。」耶利奇受訪時表示，「這只是試著在每次揮棒中擊出全壘打，我一點都不擔心影響到揮棒，這也不會破壞我的揮棒動作。任何以這種想法參賽的球員都會沒事的。」

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許多強打都害怕擊球節奏受影響而婉拒參賽，耶利奇認為，全壘打大賽只是將打擊練習搬上大螢幕，「比賽每一輪4分鐘，在這4分鐘內對揮棒動作能造成多大的傷害？如果你一直打到最後一輪，最多就12分鐘而已。」他說。

耶利奇開季至今敲出31轟，超越前釀酒人退役巨砲「小王子」費爾德（Prince Fielder）的隊史明星賽前最多全壘打紀錄。在本次全壘打大賽中，耶利奇排名第一種子。

過去耶利奇生涯單季最多36轟，今年例行賽還打不到一半，就已經敲了31轟，刷新個人紀錄只是時間問題，甚至有機會挑戰成為大聯盟自2001年球季後，首位單季敲60轟的球員。

關鍵字： 釀酒人耶利奇全壘打大賽
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