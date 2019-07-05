溫網／謝淑薇力拚3盤　不敵普莉絲可娃止步32強

▲謝淑薇止步32強。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

謝淑薇在台灣時間5日晚間進行的溫網32強賽，以3比6、6比2、4比6不敵前世界球后，賽會第3種子捷克好手普莉絲可娃(Karolina Pliskova)止步。

首盤普莉絲可娃狀況俗一發成功率和得分率都超過80%，還轟出6記ACE，雙方前面7局一路保發纏鬥。謝淑薇先是出現失誤，接下來兩次在底線回球都出現失誤遭到破發3比5落後。普莉絲可娃再接再厲保發成功，6比3拿下首盤。

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次盤謝淑薇逐漸打出「淑薇style」不僅頻頻放小球得手，底線重擊也不至於落居下風。這盤謝淑薇打出13個致勝球，而且5個破發點全都成功化解，同時也在第4和第8局破發6比2進入決勝盤。

決勝盤第3局普莉絲可娃靠著一記重抽，本戰第2次破發成功2比1領先。但謝淑薇不甘示弱下一局也拿到兩個破發點，可惜都被化解，謝淑薇陷入1比3落後。來到第5局普娃連續網前反手帶切得手，逐漸掌握節奏，但謝淑薇力挽狂瀾化解3個破發點2比3咬住比數。

可惜接下來更加進入狀況的普娃沒讓謝淑薇有反擊機會，比賽耗時1小時45分鐘3比6、6比2、4比6止步32強，沒能追平去年16強的佳績。此役普莉絲可娃狂轟14發ACE，致勝球42比33，但非受迫性失誤謝淑薇僅有10個，對手22個。

▲普莉絲可娃奪勝晉級16強。（圖／路透）