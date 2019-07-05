世大運／體操成隊險勝戰鬥民族0.9分奪銀　李智凱：眼淚飆出來！

▲世大運體操男子成隊獲得銀牌。（圖／大專體總提供）



記者林育正／綜合報導

中華男子體操成隊競賽在世大運，靠著李智凱、唐嘉鴻以及徐秉謙合力貢獻167.400分，僅以0.9分之差險勝「戰鬥民族」俄羅斯的166.500分，驚險拿下隊史首面成隊獎牌，讓李智凱大呼：「爽！」

本次世大運成隊競賽採用罕見的3-2-2賽制，全隊3人每個項目採記2個最佳成績。由於唐嘉鴻剛從腳傷恢復沒能在地板和跳馬上陣，徐秉謙成功補上在跳馬拿下14.100分的高分。李智凱鞍馬15.150分，毫無懸念為全場最高。「心裡第一個字就是爽！真的太開心！沒想過可以站上頒獎台，原本想努力一點贏過韓國，沒想到成績出來贏了俄羅斯第2名，眼淚真的飆出來，太感動了！」

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「這面獎牌真的靠大家努力得來的，不是靠一個人就能完成的。」李智凱說。中華隊本戰發揮團隊戰力互相掩護，徐秉謙在鞍馬意外失誤，但唐嘉鴻拿到不俗的13.150分。李智凱在較弱的單槓12.400分，徐秉謙穩穩繳出13.350分成功補上，讓外國主播大嘆「中華隊越來越強！」徐秉謙賽後也說：「可能想說拿個銅牌，拿銀牌爽上加爽！」

唐嘉鴻回想到2017台北世大運，表示留下滿多遺憾，但這兩年間靠著許多人的支持與幫助，拿下成隊獎牌意義深遠，「從17到19年中間有很多照顧我們的人，我們獲得非常多成長，培養默契。」

而日本靠著世錦賽成隊銅牌成員谷川航和萱和磨領軍，搭配年輕的谷川翔，3人在個人全能占滿前3名，拿到172.850分，展現體操強國讓人難以匹敵的實力。