世籃賽／薩波尼斯領軍立陶宛　出戰死亡之組

▲溜馬薩波尼斯(Domantas Sabonis)。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

立陶宛主帥阿杜馬提斯(Dainius Adomaitis)公佈了征戰今年世籃賽的19人集訓名單，灰熊的瓦藍休納斯(Jonas Valanciunas)及溜馬長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)都入選了19人名單，但曾經效力於火箭的球員莫泰亞納斯(Donatas Motiejūnas)沒有入選，其他球員多為立陶宛聯賽或是歐洲聯賽的球員。

請繼續往下閱讀...

▲七六人西蒙斯(Ben Simmons)代表澳洲出賽。（圖／路透）



雖然立陶宛只有兩名NBA球員，但是這支球隊實力強勁，FIBA世界男籃排名高居第六位，只輸給美國、西班牙、法國、塞爾維亞以及阿根廷，在最近的奧運、世籃賽、歐錦賽，立陶宛幾乎都可以拿到前八名的成績，其中更是在2014西班牙世籃賽拿下第四名，在2010年土耳其世籃賽拿下銅牌，實力不容小覷。

這次世籃賽，立陶宛被分到死亡之組H組，情況不太理想，在H組將會碰上澳大利亞、加拿大以及塞內加爾，雖然在世界排名上看起來是立陶宛佔優，澳大利亞排名第11、加拿大排名第23、塞內加爾排名第37。

澳洲陣中包含76人的西蒙斯(Ben Simmons)領銜的共八位的NBA球員，被外界評為有機會挑戰夢幻隊的豪華陣容，而加拿大則有溜馬的喬瑟夫(Cory Joseph)及騎士隊的湯普森(Tristan Thompson)等五名NBA球員，而塞內加爾雖只有一位灰狼的簡恩(Gorgui Dieng)但也不能輕忽，可見H組是名符其實的死亡之組。

▲騎士湯普森(Tristan Thompson)代表加拿大出賽。（圖／達志影像／美聯社）