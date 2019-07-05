世大運／「台大泳后」黃渼茜50蝶闖決賽　台灣女子第1人

▲黃渼茜。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年拿坡里世大運游泳項目4日開始舉行，首日中華泳隊就繳出好成績，女子50公尺蝶式全國紀錄保持人「台大泳后」黃渼茜，預賽27秒20總排名第12晉級半決賽，下午再以26秒99第8名的成績闖進決賽，成為台灣游泳世大運第4組人馬、女子個人項目第1人游進決賽。

黃渼茜在去年雅加達亞運50公尺蝶式以26秒89改寫全國紀錄，今年全運會再以26秒68刷新紀錄，到了5月底的日本公開賽也保持良好狀態，26秒81 A決賽第7名。

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今年世大運首日，黃渼茜在5上午0公尺蝶式項目預賽以總排名第12的成績晉級半決賽，晚間第一組出賽，26秒99分組第1、總成績第8，從16人之中出線，第8名姿態晉級5日晚間的決賽，寫下台灣游泳女子選手新紀錄。

台灣泳將過往在世大運只有4組人馬能夠晉級決賽，上屆台北世大運由安廷耀、王郁濂、黃硯歆、王星皓組成的4x200公尺自由式接力隊為最後一組人馬，而最佳成績為2001年4x100公尺女子混合式接力隊，以及2009年許志傑200公尺蝶式，共同保持的決賽第7名。

首日中華泳隊其他出賽成績，全大運掛上生涯第一個全國紀錄的陳志明，100公尺蛙式1分02秒25，朱宸平50公尺蝶式24秒81，兩人都無法取得晉級。

▲黃渼茜。（圖／記者李毓康攝）