日職／王柏融第二打席飛球遭接殺　5局結束西武3：0火腿

▲王柏融前2打席沒安打。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿4日主場迎戰西武，火腿推出吉川光夫先發；西武則是推出洋投尼爾（Zach Neal）先發，王柏融擔任先發第五棒，鎮守左外野，前2打席沒有出現安打。西武3上進佔滿壘後外崎修汰敲出清壘三壘安打。西武先發尼爾前5局完全封鎖火腿打線，只被敲出1支安打。5局結束，西武3：0火腿。

1局上，西武進攻，火腿先發投手吉川光夫送出三上三下。

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1局下，火腿進攻，西武先發投手尼爾也送出三上三下。

2局上，西武進攻，山川穂高游擊飛球遭接殺，中村剛也選到四壞保送，岡田雅利游擊上方飛球遭接殺，洋砲米西亞（Ernesto Mejía）右外野飛球遭接殺。

2局下，火腿進攻，中田翔三壘滾地遭刺殺，王柏融先是陷入2好0壞的絕對落後，儘管之後先擊出界外球再選到一顆壞球，最終還是被變化球騙到揮棒落空吞下三振。渡邊諒遭到三振。

3局上，西武進攻，金子侑司二壘滾地形成內野安打，木村文紀游擊平飛球遭接殺，秋山翔吾選到四壞保送，源田壯亮打穿三遊防線一壘安打形成滿壘，外崎修汰中右外野三壘安打帶有3分打點，山川穗高選到四壞保送，火腿換上玉井大翔上場投球，中村剛也一壘界外飛球遭接殺，岡田雅利游擊滾地遭刺殺。

3局下，火腿進攻，宇佐見真吾游擊後方飛球遭接殺，清宮幸太郎投手正面滾地遭刺殺，石井一成左外野二壘安打，投手暴投跑上三壘，西川遙輝一壘滾地遭刺殺。

4局上，西武進攻，火腿更換井口和朋上場投球，米西亞遭到三振，金子侑司投手正面滾地遭刺殺，木村文紀三壘上空飛球遭接殺。

4局下，火腿進攻，杉谷拳士右外野飛球遭接殺，近藤健介游擊滾地遭刺殺，中田翔遭到三振。

5局上，西武進攻，秋山翔吾左外野飛球遭接殺，源田壯亮左外野飛球遭接殺，外崎修汰三壘平飛球遭接殺。

5局下，火腿進攻，王柏融中外野飛球遭接殺，渡邊諒二壘滾地遭刺殺，宇佐見真吾遭到三振。