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2019日月潭環湖馬拉松開放報名　吸引近600名國際選手共襄盛舉

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▲2018日月潭環湖賽開賽場景。（圖／日管處提供）

▲2018日月潭環湖賽開賽場景。（圖／日管處提供）

記者白珈陽／南投報導

2019日月潭環湖馬拉松賽即將於10月27日舉辦，目前已吸引超過5000名跑者報名，包括來自33個國家地區、共585名國際選手來台參賽，比賽更適逢年度日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華節慶，屆時參賽者除挑戰自我完成比賽，也能體驗日月潭每年一度的重大盛事。

日月潭環湖馬拉松賽邁入第7屆，今年同時成為國際馬拉松暨長跑協會(AIMS) 國際賽事，及亞培萬達分齡世界冠軍賽指定國際資格賽事（AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier），足見此賽事不僅在國內得到肯定，也受到國際矚目。

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▲進行賽事之餘也可欣賞日月潭湖色美景。

▲進行賽事之餘也可欣賞日月潭湖色美景。

▲2018日月潭環湖馬拉松賽事情況。

▲2018日月潭環湖馬拉松賽事情況。

亞培世界馬拉松大滿貫賽事（Abbott World Marathon Majors）執行董事Tim Hadzima表示：「我們非常樂見全世界馬拉松組織對於亞培萬達分齡世界冠軍賽的反饋，每年40歲以上有超過12萬5000名跑者參與AbbottWMM賽事，而這新的分齡系統將有助於更多人加入AbbottWMM家族。跑者藉由本系統有機會在一年的任何時間全球跑透透，我們希望跑者因此而獲得前所未有的肯定，也很榮幸與合作夥伴共同努力將分齡馬拉松推向更高層次，並藉此表揚每日冠軍選手的卓越表現」。

亞培世界馬拉松大滿貫為路跑界所稱的世界6大賽事，包括東京馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，到門檻最高也是最難入手的波士頓馬拉松。想要成功收集這6大賽，有時不僅要抽籤碰運氣，更要靠實力才有機會參與，因此，跑者若有機會參加其中一場就相當不容易了。

積分計算與世界排名之相關資訊：www.Abbottwmm.com

日月潭環湖馬拉松賽事官網：www.sunmoonlakemarthon.com

關鍵字： 南投日月潭馬拉松亞培萬達
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