印尼公開賽／辛度本季未進決賽　拼冠恐硬碰戴資穎、奧原希望

▲辛度今年上半季表現遭質疑 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

去年在羽球年終賽奪冠登頂的印度頭號女單辛度(P. V. Sindhu)，今年上半季結束卻還是一冠未得，且表現不如預期，甚至還遭遇爆冷淘汰，接下來要迎戰16日開打的超級1000賽印尼公開賽，外媒認為難度很高。

辛度去年一舉在羽球年終賽奪冠後，今年卻還未挺進任何大賽決賽，飽受外界質疑，辛度曾霸氣回應，「不管大家怎麼說，我就是打好比賽、贏下勝利。」不過外媒《Sportskeeda》寫到，接下來開打的印尼公開賽，辛度是印尼最大的希望之一，但回顧辛度今年上半度表現不佳。

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目前世界第5的辛度，先是在3月的全英賽首輪出局、6月的澳洲公開賽又爆冷在16強輸給排名27的泰國金蓬達（Nitchaon JINDAPOL）。辛度印尼公開賽首輪將遇上日本大崛彩、接著很可能碰上目前排名第3的奧原希望。

從雙方交手紀錄來看，辛度和奧原希望最近一次交手是在4月的新加坡公開賽四強賽，但辛度遭到奧原希望連下10分橫掃，遭到直落二落敗，因此如果辛度想要在印尼戰封后，分在籤表下半部的他，除了可能再戰奧原希望，到了四強賽很可能遭遇大陸陳雨菲。

辛度如果一路闖至決賽，則可能碰上力拼印尼站連霸的世界球后戴資穎，可說是場場都是硬戰，加上近期辛度表現不好，也被質疑是廣告和外務接太多。

▼戴資穎力拼印尼公開賽衛冕。（圖／CFP）