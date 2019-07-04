世大運／義大利國腳將燃燒足球射向聖火台　掀起開幕高潮

▲拿坡里世大運開幕， 因西涅點燃聖火。（圖／FISU提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運開幕典禮在義大利時間7月3日晚上9點，於聖保羅球場舉行，義大利國腳因西涅（Lorenzo Insigne）更將燃燒的足球踢向聖火台，為開幕典禮掀高潮。

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2019拿坡里世大運開幕典禮由義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）宣佈開幕，接著進行火炬點燃儀式，由於聖保羅球場是義大利第三大的足球場，也是意甲拿坡里球隊的主場，因此選出拿坡里前鋒、也是義大利國腳的因西涅作為點燃聖火代表。

因西涅將燃燒的足球踢向作為火山形象山點的聖火台，並且點燃大會聖火，也為開幕式掀起一波高潮；而「上帝美聲」的安德利波伽利更獻聲《Nessun dorma》，為開幕式帶起另一波高潮。

操刀開幕典禮的藝術總監巴利奇（Marco Balich），更曾經參與2006年冬奧以及2016年里约奧運。雖然本屆世大運參賽規模縮水，各競賽種類皆刪減參賽名額，不過預計仍有118個國家、地區約6000名運動員參加。

本屆世大運中華隊代表團由男排隊長「黃金左手」吳宗軒，擔任開幕掌旗官，在高俊雄署長帶領下步入拿坡里聖保羅球場。吳宗軒從2015年光州世大運起，連續3屆入選世大運男排國手，今年將是最後一次參加世大運，希望本屆可以帶領學弟們突破光州世大運第4名的最佳成績。

▼中華隊掌旗官吳宗軒 。（圖／體育署提供）