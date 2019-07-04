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「巨神兵」馬里亞諾維奇轉戰獨行俠　擔任波辛基斯替補

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▲馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬里亞諾維奇轉戰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張曜麟／綜合報導

「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)自從離開馬刺後，就開始了流浪生涯，儘管上季在七六人有著高效表現，不過七六人並沒有過多的薪資空間可以跟他續約，現在根據《紐約時報》名記者史坦報導，馬里亞諾維奇已經與獨行俠達成2年700萬美元的合約協議，下季將轉戰達拉斯。

自從2015年加入聯盟後，馬里亞諾維奇就是擔任替補中鋒的角色，雖然並沒有現在聯盟大多中鋒的快速移動能力，但「巨神兵」卻可以憑藉221公分的身高，在禁區攪和與對抗。上季馬里亞諾維奇在季中交易被快艇交易至七六人，合計出戰58場，場均出賽11.7分鐘可以得到7.3分、4.6籃板、0.9助攻。

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現在「巨神兵」轉戰獨行俠，將繼續擔任自己熟悉的角色，成為波辛基斯(Kristaps Porzingis)的替補，這對於有著傷病史的波辛基斯而言，絕對可以舒緩他在場上的壓力，同時獨行俠主帥卡萊爾(Rick Carlisle)又非常會運用長人球員，馬里亞諾維奇將有機會在卡萊爾麾下打出好表現。

現在獨行俠禁區已經有了「獨角獸」與「巨神兵」坐鎮，陣容深度非常足夠，只要能夠成功磨合，非常有望在新賽季闖入睽違3年的季後賽。

▲馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠馬里亞諾維奇
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