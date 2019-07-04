溫網／謝政鵬首輪鏖戰3小時20分鐘　5盤大戰不敵奧地利老將組合

▲謝政鵬和朗卡特溫網首輪惜敗。（圖／翻攝自朗卡特IG）



記者林育正／綜合報導

謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)在溫網首輪賽事激戰3小時20分鐘，5盤比賽打好打滿，可惜最終3比6、4比6、6比1、6比2、9比11不敵兩位38歲奧地利老將，第14種子馬拉奇（Oliver Marach）和梅爾策(Jurgen Melzer)，沒能拿下生涯在溫網的首勝。

首盤「台印組合」一發得分率僅有57%，但雙方一路緊咬到第8局才遭到破發3比5落後。雖然下一局逼出對手破發點但被化解，讓奧地利組合順利保發6比3拿下首盤。次盤謝政鵬和朗卡特一發得分率提升到84%，可惜出現的兩個破發點被對手掌握一個，6比4拿下，台印組合遭到聽牌。

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第3盤被逼到絕境的謝政鵬和朗卡特展開反攻，兩次破發連續拿下5局，差點請對手吃貝果6比1追回一盤。第4盤兩人延續氣勢，一開戰就連拿4局，用不了多久時間6比2拿下雙方進入決勝盤。

最後一盤雙方一路保發互不相讓，來到8比8的時候台印組合一度出現一個破發點，但被馬拉奇和梅爾策靠著強大的發球化解。8比9落後的發球局，謝政鵬在網前的截擊和朗卡特在底線失誤出現兩個賽末點，但都驚險化解，兩人保發來到9比9。

10比9落後的發球局，謝政鵬可惜在最後關頭底線回球跟發球出界，讓對手以3比6、4比6、6比1、6比2、9比11力拼3小時20分鐘止步。整場比賽台印組合一發進球率74%，得分率72%都優於對手，但奧地利兩位38歲老將經驗佳表現更為穩健，非受迫性失誤6比16成為最後勝敗關鍵。