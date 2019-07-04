運動雲

>

溫網／謝政鵬首輪鏖戰3小時20分鐘　5盤大戰不敵奧地利老將組合

ETtoday運動雲

▲謝政鵬和朗卡特溫網首輪惜敗。（圖／翻攝自朗卡特IG）

▲謝政鵬和朗卡特溫網首輪惜敗。（圖／翻攝自朗卡特IG）

記者林育正／綜合報導

謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)在溫網首輪賽事激戰3小時20分鐘，5盤比賽打好打滿，可惜最終3比6、4比6、6比1、6比2、9比11不敵兩位38歲奧地利老將，第14種子馬拉奇（Oliver Marach）和梅爾策(Jurgen Melzer)，沒能拿下生涯在溫網的首勝。

首盤「台印組合」一發得分率僅有57%，但雙方一路緊咬到第8局才遭到破發3比5落後。雖然下一局逼出對手破發點但被化解，讓奧地利組合順利保發6比3拿下首盤。次盤謝政鵬和朗卡特一發得分率提升到84%，可惜出現的兩個破發點被對手掌握一個，6比4拿下，台印組合遭到聽牌。

請繼續往下閱讀...

第3盤被逼到絕境的謝政鵬和朗卡特展開反攻，兩次破發連續拿下5局，差點請對手吃貝果6比1追回一盤。第4盤兩人延續氣勢，一開戰就連拿4局，用不了多久時間6比2拿下雙方進入決勝盤。

最後一盤雙方一路保發互不相讓，來到8比8的時候台印組合一度出現一個破發點，但被馬拉奇和梅爾策靠著強大的發球化解。8比9落後的發球局，謝政鵬在網前的截擊和朗卡特在底線失誤出現兩個賽末點，但都驚險化解，兩人保發來到9比9。

10比9落後的發球局，謝政鵬可惜在最後關頭底線回球跟發球出界，讓對手以3比6、4比6、6比1、6比2、9比11力拼3小時20分鐘止步。整場比賽台印組合一發進球率74%，得分率72%都優於對手，但奧地利兩位38歲老將經驗佳表現更為穩健，非受迫性失誤6比16成為最後勝敗關鍵。

關鍵字： 溫網謝政鵬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

自強號凌晨撞人停駛！　2正妹慌等1小時手持行李跳車逃

熱門新聞

中職／配合世界12強賽　下半季補賽辦法出爐

洋基促成罕見「地鐵交易」　大都會願交易先發惠勒

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

中職／桃猿宣布轉賣　球員工會感謝帶來創新經營模式

ESPN專家預言勇士明年打不進季後賽　砸錢挖羅素板凳深度堪憂

讀者回應

﻿

最新新聞

1溫網謝政鵬首輪5盤大戰惜敗

2哈勒普32強對決艾薩蓮卡

3配世界12強　下半季補賽辦法出爐

4莊智淵4比0地主晉級32強正賽

5溫網謝淑薇、謝政鵬搭檔混雙

熱門新聞

1配世界12強　下半季補賽辦法出爐

2大都會願將先發惠勒送到洋基

3「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

4朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

5桃猿轉賣　球員工會4聲明

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366